Die Lösung für großformatige Fliesen: die Duschrinne CeraWall wird direkt an der Wand installiert. Foto: Dallmer GmbH + Co. KG

Unter dem Motto „Easy Bathroom – so leicht geht Badezimmer“ findet am 21. September der bundesweite Tag des Bades statt. Ziel ist Bauherren und Bad-Interessierte davon zu überzeugen, dass der Traum vom altersgerechten und modernen Badezimmer mit der richtigen Unterstützung einfach umsetzbar ist. Denn heute gibt es viele Möglichkeiten. Das war jedoch nicht immer so.

Seit den 1940er Jahren hat das Badezimmer eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen – vom schlichten Funktionsraum hin zu einem designorientierten und gleichzeitig altersgerechten Lebensraum. Dallmer hat diese Entwicklung mitgestaltet und steht heute für hochwertige und gut durchdachte Entwässerungslösungen, die Funktionalität und Design vereinen. Von den ersten Kunststoffsiphons bis hin zu modernen Duschrinnen, die großformatige Fliesen und barrierefreie Badgestaltung ermöglichen.

Erster Designpreis für WC-Bogen in Modefarben

In den 1960er Jahren revolutioniert Dallmer mit dem ersten Kunststoffsiphon die Sanitärtechnik. Zu dieser Zeit entwickelt sich das „weiche“ Wohnbad. Ablagen und separate Duschen bringen zwar mehr Komfort. Doch hohe Duschwannen und verschachtelte Raumarchitekturen stellen nach wie vor Barrieren dar. Während in den 70er Jahren gemusterte Fliesen in sind, werden in den 80ern die Farben wieder gedämpfter. Die Modefarben der 80er sind Bahamabeige, Jasmin, Karamell, Manhattan oder Moosgrün. Der Entwässerungsspezialist gewinnt seinen ersten Designpreis: für einen WC-Bogen in den typischen Modefarben. Dank des Kugelgelenks ist dieser stufenlos verstellbar und dadurch auch für Renovierungen gut geeignet. Bis heute ist er in Weiß im Programm. Mit den 90er Jahren folgt die Zeit der flachen Duschtassen. Auch hier bietet Dallmer Abläufe in den aktuell angesagten Farben.

Großzügige Badgestaltung durch Duschrinne an der Wand

Als einer der ersten Anbieter bringt Dallmer in den 2000er Jahren sogenannte Designabdeckungen für Punktabläufe auf den Markt und erhält dafür mehrere Designpreise. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts werden die Duschrinnen zum Trendprodukt. Direkt an der Wand installiert eröffnen sie neue Möglichkeiten für eine großzügige Badgestaltung. Gleichzeitig werden Fliesen immer großformatiger. Auf diese Entwicklung reagiert Dallmer mit der neuen Duschrinne CeraWall. Sie ist besonders reinigungsfreundlich und eignet sich gut für Bäder mit großen Fliesen.

Schöne Lösungen für altersgerechte Bäder

„Ob Wand oder Fläche, ob sichtbarer Akzent oder unsichtbare Lösung, ob farbig, befliesbar oder für dünnschichtige Designböden – unsere DallFlex-Duschrinnen eröffnen eine Vielzahl an Möglichkeiten für die Badgestaltung“, so Geschäftsführerin Yvonne Dallmer. So bietet Dallmer Architekten und Bauherren nicht nur Funktionalität, sondern auch gestalterische Freiheit. Für die Sanierung von älteren Bädern im Bestand hat das Arnsberger Familienunternehmen außerdem innovative Entwässerungslösungen im Angebot, die den Traum von einer ebenerdigen Dusche einfach möglich machen. Mit dem Dallmer Produktportfolio bietet der Entwässerungsspezialist eine attraktive Alternative zu hohen Einstiegen wie bei Dusch- und Badewannen.

Johannes Dallmer betont: „Aus dem funktionalen Bad wurde mit den Jahren ein wertvoll gestalteter Lebensraum. Damit haben sich für uns viele Chancen eröffnet, neue und schönere Lösungen zu entwickeln – weg vom einfachen Installationsmaterial, hin zu hochwertigen Design-Produkten.“