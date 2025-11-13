Das kürzlich in Stuttgart-Vaihingen eröffnete Aparthotel CAMPO NOVO BUSINESS setzt mit Klimalösungen von Viessmann neue Standards im Bereich der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit für modernes Wohnen.

Das hochwertige Apartmenthaus mit 259 vollausgestatteten Business Apartments wurde nach dem KfW40-Standard errichtet. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Das Herzstück dieser zukunftsweisenden Immobilie ist ein innovatives und flexibles Energiesystem, das vom Viessmann Fachpartner Gebrüder Benzinger GmbH geplant und umgesetzt wurde. Die übergeordnete Regelung steuert das Zusammenspiel verschiedener Wärmeerzeuger, um einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Betrieb zu gewährleisten. Zwei Luft/Wasser-Wärmepumpen Vitocal 200-A PRO (je 129 kW) entziehen der Umgebungsluft Wärme und decken die primäre Grundlast für Heizung und Warmwasserbereitung ab. Zwei weitere gasbetriebene Blockheizkraftwerke (BHKW) Vitobloc 200 (je 50 kW elektrisch und 83 kW thermisch) decken die sekundäre Grundlast. Dank der Kraft-Wärme-Kopplung wird der vom BHKW erzeugte Strom direkt für den Betrieb der Wärmepumpen genutzt. Für temporäre Spitzenlasten, insbesondere in kalten Jahreszeiten, schaltet sich ein Gas-Brennwertkessel Vitocrossal 300 zu. Photovoltaik-Module auf den Dächern produzieren zusätzlichen Strom für den Eigenverbrauch des Gebäudes.

Das CAMPO NOVO BUSINESS Aparthotel

Das Aparthotel in Stuttgart-Vaihingen bietet eine Gesamtwohnfläche von 6327 m² und wurde in unmittelbarer Nähe zum ebenfalls neu errichteten Bürokomplex Polaris Office angeordnet. Beide Objekte sind architektonisch verbunden.

Weitere Informationen zum Projekt CAMPO NOVO BUSINESS Aparthotel gibt es auf dieser Referenzseite: www.viessmann.de/de/referenzen/aparthotel-campo-novo-business-stuttgart.html