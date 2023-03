Berlin

Führungsaufgabe bei Technologieführer

CO2 - Reduktion / Energieeffizienz / Digitalisierung von Gebäudetechnik (TGA)



Leiter Technisches Projektmanagement

Region Berlin/Brandenburg u. PLZ 1 + 2 (m/w/d)



Steuerung der Technischen Projektleiter

Sicherstellen einer jederzeit optimalen Projektrealisierung

QUALIFIKATION

Verfügen Sie über erste Führungserfahrung und bringen Sie idealerweise, jedoch nicht als Bedingung, bereits Erfahrung im Bereich der Technischen Gebäudeausstattung (TGA) bzw. aus den Gewerken Heizung, Sanitär, etc. sowie der zugehörigen Mess-/Steuerungs- und Regelungstechnik bzw. Gebäudeautomationstechnik mit? Vielleicht haben Sie ein fachbezogenes Studium wie z.B. Versorgungstechnik, Umwelttechnik, Technische Gebäudeausrüstung, Technisches Facility Management, Verfahrenstechnik, Bauwesen, Energietechnik und/oder eine Aus-/Weiterbildung zum Meister/Techniker in den genannten Gewerken erfolgreich abgeschlossen? Sind VOB/B, HOAI, EnEV und EEG keine Fremdworte für Sie? Sind Sie der überzeugende und gewinnende „Spielertrainer“, der mit Methodenkompetenz ein Team zu Spitzenleistungen motivieren und zielorientiert führen kann und der auf der Baustelle ebenso überzeugend kommuniziert wie auf Geschäftsleitungsebene?

UNTERNEHMEN

Als inhabergeführte, äußerst dynamisch wachsende und am Kapitalmarkt gelistete Hightech-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Mannheim, Hauptniederlassung in Berlin und weiteren Standorten in USA, Deutschland und der Schweiz, sind wir Technologieführer bei der Digitalisierung gebäudetechnischer Anlagen in großen Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungs­immobilien. Unsere patentierten und mit mehreren Awards ausgezeichneten Lösungen tragen zur signifikanten Reduktion des CO2-Ausstoßes auf nationaler und internationaler Ebene bei. Durch die digitale Überwachung und Steuerung von Trinkwasser- und Heizungsanlagen werden gravierende Energieeinspareffekte realisiert, die Anlageneffizienz nachhaltig gesteigert und eine jederzeit optimale Wasserqualität gewährleistet, inklusive der rechtssicheren Dokumentation aller Daten. Unsere Kultur ist durch Dynamik, flache Hierarchien und einem von innovativen und kreativen Köpfen geprägten Teamspirit gekennzeichnet. Wir wachsen seit Jahren rasant und suchen im Rahmen unserer Strategie zur langfristigen Unternehmensentwicklung eine führungsstarke Persönlichkeit mit eingangs skizziertem Profil.

AUFGABE

Als Leiter Technisches Projektmanagement sind Sie schwerpunktmäßig für die Region Berlin/Brandenburg und nachgelagert für die weiteren Ballungsräume in Nord- und Ostdeutschland zuständig. Als Bindeglied zwischen Kunde, Vertrieb, Technischer Projektleitung und der Geschäftsleitung stellen Sie gemeinsam mit Ihrem Team von zukünftig 10 Technischen Projektleitern eine jederzeit kundenoptimale Projektabwicklung und reibungslose Baustellenorganisation sicher. Sie über­wachen, koordinieren, fördern und unterstützen Ihre Technischen Projektleiter und schaffen so die Voraussetzung zur optimalen Steuerung der externen Heizungs-, Sanitär- und Elektrofachbetriebe in den jeweiligen Liegenschaften. Sie achten auf die Einhaltung von Termin-, Budget- und Qualitätsvorgaben, stellen eine transparente Abrechnung sowie eine normenkonforme und rechtssichere Dokumentation aller Vorgänge sicher und begleiten den weiteren personellen Ausbau Ihres Teams. Bei all Ihren Tätigkeiten arbeiten Sie eng mit anderen Fachabteilungen zusammen und können auf einen leistungsfähigen Innendienst zurückgreifen. Bei Bedarf unterstützen Sie den Vertrieb mit Ihrer fachlichen Expertise. Ihnen steht ein neutrales Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. Sie arbeiten in unserer neuen Hauptniederlassung in Berlin und berichten auf Grund der Bedeutung dieser Schlüsselposition direkt an den Chief Operations Officer (COO) und Leiter Nationales Projektmanagement. Da wir sehr schnell wachsen bieten sich Ihnen ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten.

Mehr zu dieser verantwortungsvollen Aufgabe und zum Umfeld sagt Ihnen gerne unser Berater Herr Jürgen Stauß. Sie erreichen ihn persönlich unter 069 - 959 325 365. Oder Sie schreiben ihm mit Bezug zur Projektnummer JS 12911, gerne per E-Mail an juergen.stauss(at)askado4hr.com. Er reagiert umgehend und garantiert Ihnen absolute Diskretion.