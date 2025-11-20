Panasonic Heating & Cooling Solutions bringt mit dem FK1 sein erstes wassergeführtes Gebläsekonvektorgerät mit integrierter nanoe™ X-Technologie auf den Markt. Das System kombiniert moderne Klimatechnik mit aktiver Luftreinigung und bietet damit einen neuen Standard für Raumkomfort und Luftqualität – sowohl im Wohnbereich als auch in gewerblichen Anwendungen.

Kompaktes Design, starke Leistung

Mit seinem schlanken, modernen Wanddesign fügt sich der FK1 unauffällig in jedes Raumkonzept ein. Dank eines breiten Leistungsbereichs – Kühlung von 1,9 bis 5,2 kW und Heizung von 2,2 bis 5,3 kW – deckt der Panasonic FK1 eine Vielzahl von Einsatzszenarien ab – vom privaten Wohnraum bis zu Büros, Hotels, Geschäften oder Restaurants.

Der FK1 ist in sechs Baugrößen und zwei Varianten (mit oder ohne 3-Wege-Ventil) erhältlich. Damit lässt sich das Gerät flexibel an unterschiedliche Installationsbedingungen anpassen und bietet Planern wie Installateuren einen breiten Gestaltungsspielraum.

nanoe™ X-Technologie für gesunde Raumluft

Die fortschrittliche nanoe™ X-Technologie von Panasonic (Generator Mark 3) ist standardmäßig integriert. Sie erzeugt 48 Billionen Hydroxylradikale pro Sekunde. Diese Moleküle kommen so auch in der Natur vor und sind für ihre Fähigkeit bekannt, Schadstoffe, bestimmte Viren und Bakterien zu hemmen.

Die nanoe™ X-Technologie arbeitet unabhängig vom Kühl- oder Heizbetrieb, also rund um die Uhr, und trägt so dauerhaft zu sauberer Luft und hygienischen Oberflächen bei. Damit eignet sich der FK1 besonders für Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Raumluftqualität, etwa Hotels, Arztpraxen oder öffentliche Einrichtungen.

Effizient, leise und komfortabel

Ein hocheffizienter DC-Ventilatormotor sorgt für niedrige Betriebskosten und einen flüsterleisen Betrieb. Die motorisierten Innen- und Außenlamellen mit fünf einstellbaren Positionen ermöglichen eine präzise Steuerung der Luftführung. Damit kann der Luftstrom optimal an die Raumsituation und das Nutzungsverhalten angepasst werden.

Kompatibel mit allen Panasonic-Steuerungen

Das neue FK1-Gerät ist mit allen kommerziellen Einzel- und Zentralfernbedienungen von Panasonic kompatibel, sowohl mit kabelgebundenen als auch mit Infrarot-Modellen. Ebenso unterstützt es die zentralen Steuerungssysteme des Herstellers. Diese umfassende Steuerungs- und Vernetzungslösung sorgt für hohe Flexibilität und ermöglicht eine nahtlose Integration in unterschiedlichste Anwendungen.

Panasonic baut Angebot weiter aus

Mit dem FK1 setzt Panasonic die konsequente Erweiterung seines Portfolios im Bereich wassergeführter Systeme fort. Zukünftige Modelle sollen ebenfalls standardmäßig mit der nanoe™ X-Technologie ausgestattet werden. Das Unternehmen verfolgt damit das Ziel, Raumluftqualität, Effizienz und Komfort kontinuierlich zu verbessern – für mehr Wohlbefinden und eine hygiensiche Umgebung in privaten wie gewerblichen Räumen.

Weitere Informationen: www.aircon.panasonic.de.