Die Verbundgruppe interdomus Haustechnik setzt ihren strategischen Wachstumskurs fort und begrüßt zum 1. Januar 2026 Taconova als neuen Premiumpartner. Mit der Kooperation baut interdomus Haustechnik ihr Premium-Portfolio im Bereich Heizung weiter aus und schafft für ihre Gesellschafter zusätzliche Orientierung, Sicherheit und Zukunftspotenzial.

Taconova steht für hochwertigen Systemkomfort in der Wärme- und Kältetechnik sowie im Raumklima. Unter dem Leitgedanken „Komfort beginnt im Kleinen – und bewirkt Großes“ verbindet das Unternehmen Premium-Qualität mit Einfachheit: von der Information über Planung und Bestellung bis hin zu Montage, Bedienung und Wartung. Die Lösungen sorgen für eine präzise Raum- und Wassertemperatur, zuverlässig, ressourcenschonend und einsetzbar in Wohnobjekten, Gewerbe, Industrie sowie öffentlichen Gebäuden.

Für die interdomus Haustechnik Gesellschafter eröffnet die neue Premiumpartnerschaft spürbaren Mehrwert. Sie profitieren von einem leistungsstarken Hersteller, dessen Produkte sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren lassen und als dreistufiger Lieferant über den Großhandel konsequent die bewährten Marktstrukturen stärkt. Gleichzeitig entsteht zusätzliches Potenzial durch den Zugang zu zukunftsorientierten Systemlösungen, insbesondere im wachsenden Markt der dezentralen Frischwarmwasser- und Wohnungsübergabestationen. Diese vereinen Effizienz, Komfort und Hygiene und liefern den Gesellschaftern überzeugende Argumente für den Kundendialog in Neubau und Bestand.

„Mit Taconova gewinnen wir einen Premiumpartner, der unseren Anspruch an Qualität, Verlässlichkeit und Praxisnähe teilt. Die Partnerschaft erweitert das Leistungsspektrum für unsere Gesellschafter und stärkt interdomus Haustechnik als zukunftsorientierte Plattform für Handwerk und Industrie“, sagt Stefan Ehrhard, Geschäftsführer der interdomus Haustechnik.

Der Start ins Jahr 2026 mit Taconova unterstreicht den kontinuierlichen Ausbau der Dreieicher Verbundgruppe. Ziel bleibt es, gemeinsam mit starken Partnern Chancen zu nutzen und den Gesellschaftern langfristig echten Mehrwert und klare Orientierung in einem sich wandelnden Markt zu bieten.