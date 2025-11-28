Das klare und geradlinige Design der Fünfeckdusche ist ein Blickfang in jedem Badezimmer. Besonders geeignet für kleine Bäder – sie bietet eine optimale Nutzung des Raumes.

Die Fünfeckdusche ist eine platzsparende Alternative zu traditionellen quadratischen oder rechteckigen Duschen und eine ideale Wahl für kleine Badezimmer. Insgesamt bietet sie eine praktische und stilvolle Lösung für die Platzersparnis, ohne Kompromisse bei Funktionalität und Design einzugehen.

Vorteile einer Fünfeckdusche gegenüber anderen Duschformen

Effektiv: Durch ihre spezielle Form kann eine Fünfeckdusche in Ecken oder ungenutzte Bereiche des Badezimmers integriert werden.

Geräumig und flexibel: Trotz ihrer kompakten Größe bietet sie oft mehr Platz zum Duschen als herkömmliche quadratische oder rechteckige Duschen. Mit dem Sondermaß-Service können Sie an die unterschiedlichsten Grundrisse angepasst werden und integrieren sich einfach ohne den Raum zu überladen.

Platzsparend: Im Vergleich zu runden oder großen rechteckigen Duschen benötigen Fünfeckdusche weniger Fläche, die in das Bad hineinragt und mehr Bewegungsfreiheit erlaubt.

Ästhetisch: Die moderne und ansprechende Form einer Fünfeckdusche kann dazu beitragen, den Raum optisch zu öffnen und eine luftige Atmosphäre zu schaffen, was besonders in kleinen Badezimmern von Vorteil ist.

Designmöglichkeiten für Fünfeckduschen von Radaway Duschkabinen

Essenza Pro (Trave rl) – die rahmenlose Variante: Eine rahmenlose Fünfeckdusche bietet ein minimalistisches und elegantes Aussehen. Die großen Glaswände lassen den Raum größer wirken.

Sondergläser: Optional können Sie jeder Fünfeckdusche mit satiniertem, getönten Gläser (Braun und Graphit) oder Strukturgläser wie Visiosun oder Mastersoft sowie dem Spiegelglas Mirror und Intimstreifen mit Verlauf einen modernen Look verleihen.

Farbenvielfalt: Mit den hochwertigen Duschbeschlägen in 7 Oberflächenfarben - Chromoptik, Gold glänzend, Schwarz matt und den gebürsteten Oberflächen Gold, Kupfer, Graphite, Nickel und !neu! Hellgold - lässt sich die Fünfeckdusche jedem Badezimmerdesign anpassen.

Glasgestaltung: Motive und Muster auf Glas mittels Lasergravur oder Digitaldruck werten Fünfeckduschkabinen auf und machen sie zu einem echten Hingucker.

Radaway lässt viele Kombinationsmöglichkeiten zu, damit Ihr Fünfeckdusche nicht nur funktional, sondern auch ein echter Blickfang im Badezimmer wird.