In dem ausgezeichneten Produktfilm sparen drei Figuren der Hauptzielmärkte Deutschland, Großbritannien und Australien dank des Kochendwassergeräts HOT 2.6 Zeit, Platz und Mühe beim Zubereiten landestypischer Speisen.

Originell und kreativ wirbt ein „etwas anderer“ Produktfilm für das Stiebel Eltron-Kochendwassergerät HOT 2.6 N Premium 3in1 – und ist dafür jetzt mit dem Deutschen Agenturpreis in der Kategorie „B2C – Promo“ ausgezeichnet worden.

„Bis zu 95 Grad heißes Wasser auf Knopfdruck direkt aus der Küchenarmatur – das kann der HOT 2.6. Heißes Wasser für Tee, Nudeln oder eine Wärmflasche ist damit in nur einer Sekunde verfügbar – ebenso wie kaltes und warmes Wasser. Das Gerät ist dabei äußerst platzsparend: Der 2,6-Liter-Untertisch-Speicher passt in nahezu jeden Küchenunterschrank und lässt sich samt Armatur perfekt nachrüsten“, erklärt Stiebel Eltron-Produktmanagerin Barbara Brunn. „Der HOT 2.6 ist also ein echtes Upgrade für die Küche. Und ein originelles Produkt braucht auch einen originellen Produktfilm – deswegen haben wir uns entschieden, die Geschichte auf eine außergewöhnliche Weise zu erzählen.“

Das Ergebnis ist ein kreativer Film, der aus den üblichen Produktvideos heraussticht: Drei klischeehaft dargestellte Figuren der Hauptzielmärkte Deutschland, Großbritannien und Australien sparen dank des HOT 2.6 Zeit, Platz und Mühe beim Zubereiten landestypischer Speisen. „Dieses Promotion-Video zu konzipieren und umzusetzen, war ein tolles Projekt, in das wir viel Herzblut investiert haben und das für uns trotz aller Anstrengungen immer auch mit sehr viel Spaß verbunden war“, betont Michael Beyrau, PR Director Industry bei der riba:businesstalk GmbH, deren Videoabteilung rbt:tv den Film produziert hat. „Umso mehr freuen wir uns darüber, dass unsere Arbeit mit dem Deutschen Agenturpreis gewürdigt worden ist.“

Der Produktfilm des HOT 2.6 ist auf dem YouTube-Kanal von Stiebel Eltron zu finden: youtube.com/@StiebelEltronDeutschland

Warmwasser-Experte seit 100 Jahren

Die Erfindung des Ringtauchsieders durch Dr. Theodor Stiebel im Jahr 1924 legte nicht nur den Grundstein für das Unternehmen Stiebel Eltron, sondern auch für sichere und bequeme elektrische Warmwasserbereitung. Seitdem hat sich Stiebel Eltron zum Heißwasser-Experten mit Produkten made in Germany entwickelt. Zum Portfolio zählen unter anderem Durchlauferhitzer, seit fast 50 Jahren.