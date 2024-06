Bereits seit über 20 Jahren bietet Panasonic Heating & Cooling Solutions spezialisierte Klimasysteme für die Kühlung von EDV-Räumen an. Diese langjährige Erfahrung ist auch in die Weiterentwicklung der neuen YKEA-Serie eingeflossen. Die Geräte gewährleisten das ganze Jahr über eine konstante Temperatur in Serverräumen und garantieren so immer einen reibungslosen Betrieb. Durch intelligente Kühlung verhindern die Klimageräte dort hitzebedingte Ausfälle und Datenverlust - selbst bei Außentemperaturen von bis zu +43 °C!

Eine Redundanzschaltung sorgt für höchste Sicherheitsstandards. Fällt ein Innengerät aus, übernimmt das zweite Gerät und hält bis zur Reparatur die Raumtemperatur aufrecht. Um die zwei dafür benötigten Innengeräte gleichmäßig zu belasten, sorgt der „Duty Rotation Mode“ dafür, dass beide Inneneinheiten in einstellbaren Intervallen abwechselnd den Serverraum kühlen. Die Regelung dafür übernimmt die optionale CZ-RCC5-Fernbedienung. Sollte im Extremfall ein Innengerät nicht genügen, um die geforderte Raumtemperatur zu erreichen, wird das zweite Innengerät zugeschaltet.

Die YKEA-Systeme zur Serverraumkühlung, lassen sich dank einer neuen Generation von Fernbedienungen noch benutzerfreundlicher einstellen und programmieren. Darüber hinaus verfügen die Innengeräte über integriertes Wi-Fi. Das ermöglicht eine unkomplizierte Überwachung via Smartphone und Tablet. Im Falle eines Problems mit der Raumtemperatur wird der Administrator sofort informiert. – egal, wo er sich befindet.

Wie man es von den Panasonic-Klimasystemen gewohnt ist, lassen sich auch die Geräte der YKEA-Reihe einfach und problemlos installieren und warten. Die Inneneinheiten können dank durchdachter Montageplatte und Schraubhalterungen selbst auf unebenen Wänden sicher montiert werden. Für alle Anschlussarbeiten steht ausreichend Arbeitsraum im Inneren des Geräts zur Verfügung. Wichtige Bauteile sind zur schnellen, unkomplizierten Wartung von außen einsehbar. Das Gehäuse und der Ventilator lassen sich zudem mit wenigen Handgriffen abnehmen.

Die Innen- und Außengeräte sind in fünf Leistungsklassen von 2,5 kW bis 7,1 kW erhältlich und bieten hervorragende SEERs von bis zu 9,5 und erreichen so die Energieeffizienzklasse A+++ bzw. A++. Übrigens: Die YKEA-Geräte von Panasonic werden im Rahmen der Förderung für Luft/Luft-Wärmepumpen von der BAFA bezuschusst.