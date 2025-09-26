Mit der K4-Kugelhahnserie bietet TECO dem Fachhandwerk eine Lösung, die Alltagstauglichkeit, Sicherheit und Design perfekt kombiniert.

Die DVGW-zertifizierten Einbaukugelhähne überzeugen nicht nur durch ihre robuste Technik, sondern auch durch eine moderne Optik – ideal für Wohnanlagen, in denen Funktionalität und Ästhetik gleichermaßen zählen. Mit unseren Lösungen haben wir viele Dinge neu gedacht – insbesondere aus der Perspektive des Handwerks.

Design, das auch sichtbar überzeugt

Für das Handwerk zählt nicht nur, dass ein Produkt funktioniert – es muss auch beim Kunden punkten. Bei den K4-Kugelhähnen bleibt im sichtbaren Bereich lediglich die elegante Abdeckplatte, erhältlich in Schwarz Soft Touch, Weiß, Hochglanz Chrom oder Silber. Damit lassen sich Installationen auch dann sehen lassen, wenn sie nicht verborgen sind. Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie sich problemlos in den Arbeitsalltag integrieren lassen.

Drei Ausführungen – je nach Bedarf auf der Baustelle

Die Serie bietet Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche:

K4.0 : Einbaukit mit doppelter Absperrfunktion;

K4.1 : Einzelabsperrung mit U-förmigem Zu- und Ablauf;

K4E : motorisierbarer Kugelhahn, kombinierbar mit dem elektrischen Stellantrieb E100 und integrierbar in Smart-Home-Systeme.

Installation im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt steht die Installation: Die vormontierte Sandwichbox und die Wahl zwischen Gewindeanschlüssen oder FASTEC®, dem werkzeuglosen Stecksystem von TECO (K4E ausschließlich mit FASTEC®), machen die Montage schnell, einfach und sicher. Die Installationsfreundlichkeit stand beim gesamten Entwicklungsprozess im Fokus.

Im Inneren sorgt eine verschleißfeste Vollbohrungskugel für gleichbleibenden Durchfluss – blockiersicher und langlebig. So wird Wasserstagnation reduziert und das Risiko von Bakterienwachstum minimiert. Auf diese Weise gelingt es, diese Vorteile in die Praxis zu bringen.

Wissen direkt an das Handwerk weitergeben

Jetzt geben wir unser Wissen direkt an die Menschen weiter, die täglich mit unseren Lösungen Herausforderungen meistern können. Mit der K4-Serie erhalten Installateure eine Lösung, die schnell eingebaut, wartungsarm und optisch ansprechend ist – und beim Kunden für Vertrauen sorgt.

Möchten Sie mehr über die TECO-Lösungen erfahren? Sprechen Sie uns an – wir unterstützen Sie gerne!