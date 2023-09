Theorie und Praxis bringt REHAU bei seinen Schacht-in-Schacht Praxistagen zusammen. Dabei wird nicht nur über das moderne Verfahren geredet, sondern auch eine Sanierungsmaßnahme begleitet. Ganz real – bis zur Abnahme auf der Baustelle.

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Mit dem System zur Schachtsanierung stellt REHAU eine Lösung zur Verfügung, die schnell und sogar in enger Baustellenumgebung sicher zu handhaben ist. Wer schon immer wissen wollte, wie ein defekter Abwasserschacht in wenigen Stunden dauerhaft und schnell saniert wird, ist beim Praxistag genau richtig. Der Polymerhersteller nimmt seine Kunden mit in die faszinierende Welt des Tiefbaus.

Live dabei – Schacht-in-Schacht Modernisierung

Ob in Ahrensbök, Viechtach oder Wörlitz – die Seminare sind nicht an einen festen Ort gebunden – im Gegenteil. Das Unternehmen zeigt seine Live-Vorführung direkt vor Ort, nah am Kunden und auf der Baustelle. Den Auftakt bildet üblicherweise ein praxisnaher Theorieteil, in dem Experten das Verfahren und die bereits getätigten Vorarbeiten auf der Baustelle vorstellen: 3D Vermessung, Aufmaß und Produktion des Bodenunterteils, selbstverständlich bleibt Raum für ausreichend Fragen. Danach geht es direkt auf die Baustelle. Je nach Situation heißt es nun Gerinne ausstemmen, AWASCHACHT PP Boden setzen und ausrichten sowie Ringraum zwischen altem und neuem Schacht verfüllen.

Beim Praxistag erfahren die Teilnehmer auch einiges über die Eigenschaften von Polypropylen und die Fertigung des bewährten Verfahrens mit AWASCHACHT, der nach dem Baukastenprinzip konzipiert ist. In einem weiteren Praxisteil werden die Schachtringe und der Konus live eingebaut – und das alles ohne Spezialausrüstung. Nur wenig später heißt es dann auch schon „Wasser marsch“, wenn der fertige Schacht abgenommen ist. Entstanden ist ein nachhaltig modernisierter neuer, statisch belastbarer Schacht, der bis zu 100 Jahre dichthält. Das System ist übrigens mit allen Rohrwerkstoffen wie Steinzeug, Guss und Beton kompatibel und eignet sich selbst für komplizierte Geometrien und Großschächte.

Die nächsten Praxistage finden 2024 im Frühjahr in Ahrensbök und am 23./24. Januar in Rehau und statt. Der Termin in Rehau geht zeitgleich mit den REHAU Zertifizierungstagen gemäß der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung über die Bühne. Baufirmen und Beschäftigte kommunaler Bauhöfe oder Stadtwerke werden dort fachmännisch in der Unfallverhütungsvorschrift im Kanalbau unterwiesen (DGUV R 103-004) – inklusive praktischem Training. Dafür erhalten sie die jährliche externe Zertifizierung – inklusive Vorstellung des Schacht-in-Schacht Verfahrens.