Der anschlussfertige Pumpen-Einbausatz Retrofit S für fäkalienfreies Abwasser ist wahlweise mit zwei 500 oder 1000 Watt-Pumpen inklusive Schaltgerät mit Selbstdiagnosesystem (SDS) und Alarmmeldung erhältlich. Quelle: KESSEL

Mit dem neuen Retrofit S bietet der Entwässerungsspezialist KESSEL einen kompakten und anschlussfertigen Pumpen-Einbausatz für fäkalienfreies Abwasser zum Einbau in bestehende Schächte und Sammelbehälter. Ob bei Neubauten oder zum Nachrüsten bei Sanierungen - das modulare System ist dank seiner platzsparenden Bauweise und einer Grundfläche von nur 380 x 380 mm ideal für kleinste Einbausituationen. Im klassischen Pumpensumpf eines Einfamilienhauses ebenso wie in Aufzug- oder Tiefgaragen-Sammelschächten sorgt die kundenorientierte Lösung zur bauseitigen Montage für eine effiziente und zuverlässige Abwasserentsorgung.

Zwei Pumpen - doppelte Sicherheit

Die Duoanlage Retrofit S ist wahlweise mit zwei entnehmbaren 500 oder 1000 Watt-Pumpen inklusive Rückflussverhinderern erhältlich, was die Betriebssicherheit deutlich erhöht. Ihre Steuerung erfolgt über ein anwenderfreundliches 230V Connect Duo Schaltgerät mit Selbstdiagnosesystem (SDS) sowie einer akustischen und optischen Alarmmeldung.

In einem klassischen Pumpensumpf im Keller eines Einfamilienhauses, zur Entwässerung eines Fahrstuhlschachts oder in einem Tiefgaragen-Sammelschacht - der kompakte Pumpen-Einbausatz Retrofit S ist die ideale Lösung für den einfachen Verbau in bestehende Sammelbehälter. Quelle: KESSEL

Ein entscheidender Vorteil der durchdachten Lösung: sie überzeugt durch ihre Einfachheit. „Alle relevanten Komponenten wie Pumpen, Montageplatte, Sensorik, Druckabgang und Schaltgerät sind kompakt in einer Einheit zusammengefasst sowie werkzeuglos montier- und austauschbar. Das ermöglicht eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation“, erläutert Jan Martin, Produktmanager Pumpentechnik bei KESSEL.

Schnelle Installation - flexible Nutzung

Auch in engen Einbausituationen sorgt die robuste Kunststoffkonsole (PU) für eine variable Aufnahme der Komponenten und für eine sichere Befestigung. Durch den mitgelieferten 90°- Schnellverbinder lassen sich alle gängigen Druckrohrarten problemlos anschließen. Die dauerlauffähigen und überflutbaren Pumpen sind dank des Schnellverschlusses mit nur einem Handgriff arretierbar und können ebenso unkompliziert entnommen werden, was Reinigungs- und Wartungsarbeiten erleichtert.

Mehr zum Pumpen-Einbausatz Retrofit S sowie weitere Varianten und individuelle Sonderlösungen unter: www.kessel.de/produkte/pumpentechnik/pumpen-einbausaetze- retrofit. Ein Montagevideo für die anschlussfertige Duoanlage finden Sie zudem im YouTube- Kanal von KESSEL unter www.kessel.de/youtube.