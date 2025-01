Das direkt am See gelegene Hotel wurde 1969 ursprünglich als Schulungs- und Erholungsstätte errichtet. Im Jahr 2001 stand das gesamte Areal zum Verkauf mit dem Ziel einer touristischen Entwicklung. Das Hotelkonzept der Familie Burmeister überzeugte die damaligen Verantwortlichen. Burmeisters erhielten den Zuschlag und starteten mit der Umsetzung ihrer Pläne.

2003 öffneten zunächst das Landhaus und das Restaurant, 2010 folgte der großzügige Spa-Bereich mit Innenpools und Seehaus. Seit 2019 verwöhnt die hauseigene Konditorei und Bäckerei Mahlwerk Bistro & Bakery die Gäste. 2022 freuten sich die Hoteliers Marko und Sabine Burmeister über die Eröffnung des neuen Poolhauses. Weitere Highlights stehen auch in diesem Jahr auf der Agenda. Die neuen Watersuites mit eigenem Außenpool und Seeblick, nur 40 Meter vom See entfernt, die Hemingway Bar und ein neues Frühstücksrestaurant gehen an den Start. Sie empfangen ihre Gäste mit der gewohnten Herzlichkeit, Qualitätsbewusstsein und erstklassigem Service, wie es sich die Hoteliersfamilie wünscht und selbst vorlebt. Die großzügige Hotelanlage bietet den Gästen viel Platz und Freiräume, um die Zeit individuell zu genießen: Luxus in der Uckermark.

Ein Blick hinter die Kulissen lohnt sich. Direkt am See lädt das Hotel 4**** seine Gäste in die großzügigen Wellnessbereiche, 2000 qm Seensucht Spa und 1000 qm Poolhaus Spa, ein. Verschiedene Häuser, das Seehaus, das Waterhaus mit Watersuiten und die Poolhäuser im Hampton-Stil beherbergen Gäste aus nah und fern. Beim Bau der Häuser stand das Thema Leichtigkeit im Mittelpunkt. Burmeisters gestalteten ihr Seeresort in hellen Farben mit natürlichen Materialien, die sich in den Holzböden und der Holzfassade widerspiegeln. So entsteht ein besonderes Urlaubsgefühl: Leichtigkeit, Luxus und Eleganz - Made in Germany.

Im Panorama Seeresort & Spa in der Uckermark findet jeder sein gewünschtes Refugium. Mediterrane und regionale Küche im hoteleigenen Restaurant mit Seeblick sowie das Bistro Mahlwerk mit eigener Konditorei, Eisherstellung und Bäckerei warten darauf, besucht und genossen zu werden. In den Sommermonaten nutzt das Familienunternehmen die Kulisse des Bistros als Open-Air-Kino und zeigt Filmklassiker.

Nicht nur der Spa-Bereich mit dem treffenden Namen Sehnsuchts-Spa oder das neu erbaute Poolhaus-Spa laden zum Wohlfühlen und Entspannen ein, auch Zimmer und Suiten verwöhnen die Gäste mit Dampfbädern, Whirlpools und Whirlwannen mit Ganzkörpermassage und werden so zu individuellen, intimen Wohlfühl-Refugien.

Wellness im Hotelzimmer hat bei den erfahrenen Hoteliers bereits eine lange Tradition. Die Hochzeitssuiten und die Private Spa Suiten erfreuen ihre Bewohner von Beginn an mit eigenen Whirlpools. „Bei unserem aktuellen Wellness-Projekt haben wir wieder Repabad als Partner für unsere Wellnessprodukte gewählt. Die langjährigen positiven Erfahrungen mit Qualität und Funktion unserer Whirlpools haben uns überzeugt, so dass wir uns bei der Planung der Poolhauszimmer für Whirlwannen und Dampfbäder von Repabad entschieden haben. Die Zusammenarbeit war damals wie heute so, wie wir sie uns wünschen. Wir wurden in der Ausstellung herzlich empfangen, sehr gut beraten und rundum gut betreut“, begründen Sabine und Marko Burmeister ihre Entscheidung. „Wir haben in Repabad einen Partner gefunden, der mit seinen Produktlösungen und Know-how unsere Wellnesswünsche eins zu eins umsetzen kann.“

Für die Burmeisters steht die Individualität ihrer Gäste an erster Stelle: „Wir möchten, dass sich alle unsere Gäste wohlfühlen und wir den Ansprüchen von Geschäftsreisenden ebenso gerecht werden wie denen von Honeymoonern oder Familien mit Kindern. Aus diesem Grund haben wir uns für großzügige Spa-Bereiche, Innen- und Außenpools sowie individuelle Wellnesslösungen in unseren Zimmern und Suiten entschieden. Und, nicht zu vergessen, gibt es noch den schönen See“, schwärmt die Hotelchefin von den vielfältigen Wohlfühl-Möglichkeiten. Kurzerhand wurde deshalb auch der Hotelname geändert. Das Panoramahotel heißt neu: Panorama Seeresort & Spa. Der neue Name spiegelt das vielfältige Angebot und den Charakter des besonderen Hotelkonzepts treffend wider.

individuelle Duschwanne aus Mineralwerkstoff, Keramiksitzbank BANFF, Dusch- und Dampfpaneel VENTURA, Aroma-, Farblichttherapie, Weißlicht, Nebeldüsen, Kopfbrause PURE RAIN XL

Badewanne TIKA 160/75 mit Aquapunktur

Badewanne TIKA 170/75 links mit Aquapunktur

Badewanne LIVORNO 165/75 F Wand mit Aquapunktur

Badewanne LIVORNO 180/80 oval F rechts mit Aquapunktur

Badewanne AROSA 180/80 mit Aquapunktur

Duschbadewanne EASY-IN 170/75 rechts

Duschwanne OSLO 140/100 Mineralwerkstoff