Geben Sie Ihrer Duschkabine eine persönliche Note - Duschkabinen variieren nicht nur in Form, Typ und Glasart, sondern auch in ihren Farben und Oberflächen. So wie jede Farbe den Raum beeinflusst, bestimmt auch die Materialoberfläche mit wie Einrichtungsgegenstände oder Duschkabinen in einem Raum wirken. PUK Duschkabinen bietet insgesamt acht Farbnuancen in drei verschiedenen Oberflächenveredlungen an.

MATT: Schwarz und Weiß

Die klassischen Farben Schwarz und Weiß und das matte Finish sorgen für einen modernen, urbanen Look im Bad. Schwarz – die dunkle Eleganz. Sie verleiht Räumen Purismus und Noblesse. Keine andere Farbe wirkt so edel, modern und zeitlos. Sie hält sich angenehm zurück und passt hervorragend zu allen Farbschattierungen und Materialien. Der kontrastreiche Farbton erzeugt Tiefe und bringt Struktur.

Weiß wirkt dagegen clean, frisch und ist über alle kurzzeitigen Farbtrends erhaben. Weiß vermittelt den Eindruck von Geräumigkeit, Reinheit und Frische und ist absolut zeitlos. Viele Bäder sind auch heute noch klassisch Weiß. Die Basis-Ausstattung des Badezimmers gehört zu den langfristigsten Investitionen im Haushalt. Daher tendieren viele dazu die Ausstattung und das Design ihrer Nasszelle zeitlos zu gestalten. Weiße Sanitärkeramik dominiert in den meisten Bädern. Da lag es für PUK Duschkabinen nahe auch Profile, Scharniere und Griffe für Duschkabinen in weißer Farbnuance anzubieten.

GLÄNZEND: Gold, Chromoptik und Edelchrom

Für viele Serien der PUK Duschkabinen, Beschläge und auch Griffe verfügbar ist, gilt: Glanz oder gar nicht. Die strahlenden Schönheiten lassenden Eindruck von mehr Platz und Luftigkeit entstehen.

Standardmäßig sind die Duschkabinen der meisten Serien in Chromoptik verfügbar. Die Technologie Edelchrom sorgt für mehr Glanz, so dass die Duschabtrennung perfekt mit den Hochglänzenden Badoberflächen harmoniert.

Wohl dosiert, können goldene Glanzpunkte aus einem Standardbad im wahrsten Sinne des Wortes den strahlenden Mittelpunkt der Wohnung machen. Die feine Balance zwischen Luxus und zeitloser Eleganz befördert eine magische Atmosphäre in das Badezimmer. Trotz der metallenen Oberfläche wirkt die Textur nämlich ganz und gar nicht kühl. Gold wirkt gemütlich und behaglich.

GEBÜRSTET: Kupfer, Nickel, Graphit, Gold

Die ansprechende ästhetische Wirkung der feinen und gleichmäßigen Textur gebürsteter Oberflächen erzeugt einen samtigen, modernen und eleganten Look beim Material.

Die warm schimmernde Optik von gebürstetem Kupfer wirkt als würde die untergehende Sonne den Raum mit ihrem sanften Licht durchfluten.

Gebürstetes Nickel macht die Duschkabine zu einem echten Blickfang und sorgt für einen lebendigen Look im Badezimmer.

Gebürstetes Graphit ist wie gemacht dafür, Tiefe und Dimension in jeden Raum zu bringen. Ein sattes und volles Grau als neutrale Basis.

Gebürstetes Gold bringt einen Hauch Luxus in das Badezimmer. Der matte Metallicton verzaubert mit seinem warmen, samtigen Schimmer.