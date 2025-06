Wir suchen Dich zur Verstärkung als

Servicetechniker After Sales (m/w/d) Gebiet Hessen/Thüringen

Deine Aufgaben:

Durchführung von Serviceeinsätzen in Deinem Einsatzgebiet

Baustelleneinweisungen sowie Inbetriebnahmen zur Vertriebsunterstützung

Kundenberatung telefonisch und vor Ort, sowie Reklamationsbearbeitung

Unterstützung der Vertriebsmannschaft durch die Qualifizierung unserer Fachbetriebspartner gegebenenfalls auch durch Schulungen

Kooperation in anwendungstechnischen Fragen mit unserem Produktmanagement

Dein Profil:

Du verfügst über eine Ausbildung als Sanitär- und Heizungstechniker / Lüftungstechniker / Elektrotechniker.

Idealerweise bringst Du mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich Lüftungstechnik mit.

Der Kundenkontakt macht Dir Spaß, Du arbeitest systematisch und selbstständig.

Ein hohes Maß an Reisebereitschaft in Deinem Einsatzgebiet ist für Dich selbstverständlich.

Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen (Word, Excel, Outlook) sowie Erfahrung mit CRM runden Dein Profil ab.

Wohnort: optimal im Großraum Bad Hersfeld

Was wir bieten:

Wir legen großen Wert auf eine umfassende und individuelle Einarbeitung, die dir den Einstieg in deine Aufgaben erleichtert. Freue dich auf eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem internationalen Umfeld, bei der du aktiv mitgestalten kannst – gemeinsam mit unserem engagierten Team und in einem Unternehmen, das auf umweltfreundliche Technologien setzt.

Unsere Benefits:

Work-Life-Balance : 30 Tage Urlaub

: 30 Tage Urlaub Attraktives Arbeitsumfeld : Ein offenes und unterstützendes Team, in dem du deine Persönlichkeit und Ideen voll einbringen kannst.

: Ein offenes und unterstützendes Team, in dem du deine Persönlichkeit und Ideen voll einbringen kannst. Mobilität : Ein Dienstwagen, auch zur privaten Nutzung.

: Ein Dienstwagen, auch zur privaten Nutzung. Zusätzliche Vorteile: JobRad mit Arbeitgeberzuschuss, betriebliche Altersvorsorge mit 20 % AG-Zuschuss und vieles mehr.

Interessiert?

Dann sende bitte Deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe von Gehaltsvorstellung und frühestmöglicher Verfügbarkeit gerne per E-Mail an unsere Personalreferentin Marion Kübler (bewerbung(at)pluggit.com).