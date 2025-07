Nicht nur beim Heizen, sondern auch bei der Trinkwassererwärmung gewinnt eine nachhaltige und ressourcenschonende Wärmeerzeugung zunehmend an Bedeutung. Hier spielen Trinkwasserwärmepumpen ihre Trümpfe aus: Unabhängig vom Heizsystem erwärmen sie das Trinkwasser mithilfe der kostenlos verfügbaren Energie der Umgebungsluft. Durch ihren effizienten Betrieb können sie im Vergleich zu herkömmlichen Warmwasserbereitern die Energiekosten deutlich senken.

Natürliches Kältemittel R290: Effizient und umweltfreundlich

Mit der neuen x-change aqua eco bringt KERMI eine Trinkwasserwärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher auf den Markt, die sich ideal für Einfamilienhäuser eignet. Als technische Weiterentwicklung setzt sie auf das umweltfreundliche Kältemittel R290 (Propan) und erreicht einen COP von bis zu 3,91 (A20/W10-53) sowie die Energieeffizienzklasse A+. Damit ermöglicht sie eine sehr effiziente und kostensparende Warmwasserbereitung.

Zwei Speichergrößen für Umluft-, Abluft- und Außenluftbetrieb

Die Trinkwasserwärmepumpe x-change aqua eco ist in den Größen L mit 185 Litern und XL mit 270 Litern Speicherinhalt erhältlich. Sie nutzt die Raum-, Außen- oder Abluft, um Trinkwasser im Wärmepumpenbetrieb auf bis zu 65 °C zu erwärmen. Dank des flexiblen Temperaturbereichs von - 7 bis 43 °C und der integrierten Abtaufunktion arbeitet sie ganzjährig zuverlässig - bei Bedarf unterstützt durch einen integrierten Elektroheizstab mit 2,2 kW Heizleistung für Temperaturen von - 20 bis 46 °C. Die XL-Variante ist mit einem zusätzlichen Wärmeübertrager zur Einbindung weiterer Wärmeerzeuger wie etwa Solarthermie erhältlich. Für den Außen- oder Abluftbetrieb sind zudem passende Kanalanschlüsse verfügbar. Diese sind drehbar und lassen sich flexibel ausrichten. Ein praktischer Nebeneffekt der in Innenräumen zu platzierenden Wärmepumpe: Sie entzieht der Raumluft Feuchtigkeit und trägt so zur Entfeuchtung und Kühlung bei - ideal etwa für Keller- oder Lagerräume in älteren Gebäuden.

Einfache Regelung und PV-Anbindung

Die x-change aqua eco verfügt über eine einfache Regelung mit Smart- Grid und PV-Eingang. So lässt sie sich optimal mit Photovoltaikanlagen kombinieren. Selbst erzeugter Strom kann gezielt für die Warmwasserbereitung genutzt werden - für einen höheren Eigenverbrauch und eine wirtschaftlichere Betriebsweise.

Leichte Montage, geringer Wartungsaufwand und leiser Betrieb

Die Trinkwasserwärmepumpe wird voreingestellt und steckerfertig geliefert. Dank ihrer kompakten Bauweise lässt sie sich schnell und unkompliziert montieren. Variante L misst 1730 / 595 mm (H / 0), Variante XL 1895 / 695 mm. Für hygienisch einwandfreies Warmwasser sorgt eine Legionellen-Schutzfunktion. Eine hochwertige Polyurethan­ Hartschaumdämmung minimiert Wärmeverluste und eine integrierte Fremdstromanode schützt vor Korrosion. Das reduziert den Wartungsaufwand auf ein Minimum. Weiterer Pluspunkt: Mit einem Schallleistungspegel von 56dB(A) gemäß DIN EN ISO 9614-2 arbeitet die Trinkwasserwärmepumpe geräuscharm.