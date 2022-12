Inverter-Wärmepumpen von EQtherm nutzen die Energiequellen Luft (EQ AIR) oder Erdreich (EQ SOL): Dabei kann jedes Modell klimaneutral mit grünem Strom betrieben werden, beispielsweise aus Photovoltaik-Produktion. Die Wärmepumpen sind aber auch so bereits hoch effizient. Denn ihr modulierender Inverter passt die Leistung kontinuierlich an den Energiebedarf des Gebäudes an. Dabei sinken Verbrauch, Lärmemissionen und die Taktfrequenz der Wärmepumpe, während ihre Lebensdauer steigt.

Mehr als genug Luft für große Gebäude

Ob Neubau oder Sanierungsobjekt: EQtherm bietet Luft/Wasser-Wärmepumpen der Serie „EQ AIR Compact” in verschiedenen Leistungsstärken für jeden Gebäude-Energiebedarf an. So eignet sich die große EQ AIR Compact 1030 speziell für das Mehrfamilienhaus, das in Bad Honnef saniert wird. Die Modelle 1030 und 722 versorgen aber auch gewerblich-industrielle Gebäude, beispielsweise in Kaskaden mit bis zu vier Maschinen. Die großen Compact-Monoblocks arbeiten beide klimaneutral, wenn ausreichend PV-Strom selbst erzeugt und durch E-Smart effizient verteilt wird.

EQ AIR Compact 1030 und Label A+++

EQ AIR Compact 1030:

- Inverter-Wärmepumpe zur Außenaufstellung

- Energiequelle Luft

- Für den Heiz-/Kühlbetrieb, zur Warmwasserbereitung

- Heizleistung bei A2/W35: 8,1 bis 31 kW

Heizleistung bei 48% Verdichter-Leistung: 15,9 kW (max. VL 62°C)

- Ideal mit PV-Anlage und E-Smart PV-Strommanagement zur Eigenverbrauchsoptimierung

- SG-Ready, LAN-Schnittstelle

- COP bei A2/W35 und Δt 5K: 4,54

SCOP bei VL 35°/Klima mittel: 5,2

ηs Wert bei VL 35° C/Klima mittel: 204

- Energieklasse VL 35°C: A+++

- Energieklasse VL 55°C: A+++

Beispiel: Die Sanierung in Bad Honnef

Für das Mehrfamilienhaus von 1895 in Bad Honnef wird bewusst die EQ AIR Compact 1030 als Energieerzeuger gewählt. Der Bauherr, Elektrotechnik-Meister Marcel Müller, und der Wärmepumpenpartner von EQtherm, Jacobi Haustechnik (Bonn) lassen das Modell bereits seit April für den Altbau und Anbau von 1949 arbeiten. Seither heizt und kühlt die leistungsstarke Luft/Wasser-Wärmepumpe sechs Wohneinheiten und sorgt für ausreichend Energie zur Warmwasserbereitung. Dabei steht der Monoblock im Zentrum einer energieeffizienten Gesamtlösung, die eine PV-Anlage (anderer Anbieter) für grünen Betriebsstrom und das PV-Strommanagement E-Smart einschließt.

Besondere Anforderungen erfüllt

In Bad Honnef hat die EQ AIR Compact 1030 eine alte Gasheizung ersetzt. Zukünftig wird die Wärmepumpe ausschließlich Energie für verbrauchsarme (Niedertemperatur-)Fußbodenheizungen (VL: max. 35°C) mit aktiver Kühloption sowie für das Warmwassersystem erzeugen. Bis der Fachbetrieb aber sämtliche Wohnungen mit neuen Fußbodenheizungen und moderner Verteilertechnik ausstatten kann, muss die Wärmepumpe auch für den Betrieb mit Radiatoren arbeiten: gleichzeitig die Anlagen-Regulierung per Hand und parallel zum Baufortschritt erfolgen. Später übernimmt die Regulierung moderne Verteilertechnik von EQtherm mit automatischem Hydraulik-Abgleich (EQ PEM, EQ Dynamic Verteiler). (bitte zwei Links setzen zu SHK-Beiträgen, siehe unten)

Leistungsstärke bietet Flexibilität

Die vorläufige Kombination mit Radiatoren ist nur durch die Größe der EQ AIR Compact 1030 möglich: „Downsizing war hier nicht die Lösung”, erklärt Fachmann Maximilian Hönig von Jacobi Haustechnik. Eine kleinere Wärmepumpe hätte ständig am Leistungslimit gearbeitet, zu Lasten der Effizienz und Lebensdauer. EQtherm-Projektpartner Julian Ziss ergänzt: „Die EQ AIR Compact 1030 bringt bis zu 31 kW und verfügt über einen sehr großen Verdampfer. Ihre Leistung ist jetzt mit 20 Prozent auf den aktuellen Sanierungsstand einreguliert. Dank der Modulationsfähigkeit der Wärmepumpe ist das binnen weniger Mausklicks erledigt. Die Wärmepumpe harmoniert außerdem optimal mit den Niedertemperatur-Heiz- und Kühlflächen von EQtherm. Das ergibt eine runde Systemlösung.”

Besonderheit: E-Smart PV-Strommanagement

Julian Ziss begleitet auch die Integration von E-Smart. Er empfiehlt das PV-Strommanagement zum effizienten Wärmepumpenbetrieb mit PV-Strom, insgesamt aber auch zur weiteren Steigerung der Gebäude-Energieeffizienz. Denn mit E-Smart profitieren außer der Wärmepumpe noch weitere Verbraucher vom Gratisstrom. Dazu können unter anderem Batteriespeicher für die zeitversetzte PV-Stromabgabe an Elektrofahrzeuge. Marcel Müller hat seine PV-Anlage jedenfalls ausreichend dafür dimensioniert. Der Bauherr wird das Dach maximal mit PV-Modulen belegen und einen skalierbaren 11 kW-Batteriespeicher einsetzen: „Wir beweisen hier, dass wir einen Altbau von 1895 auch ohne modernste Gebäudedämmung nicht nur grün, sondern fast autark machen können.”