Hier kommen alle zwei Jahre renommierte Referenten und internationale Entscheidungsträger aus Industrie, Gewerbe und Wissenschaft zusammen, um sich auf fachlich hohem Niveau auszutauschen und zu vernetzen. Gut drei Monate vor dem Start des Summits 2023 informiert die Abteilungsleiterin Elke Harreiß von der NürnbergMesse über alle Highlights und den Stand der Vorbereitungen.

Frau Harreiß, wie entwickeln sich Anmeldestand und Vorbereitungen zum European Heat Pump Summit 2023 am 24. und 25. Oktober in Nürnberg?

Elke Harreiß: Wir sind mit der Entwicklung des nunmehr achten, internationalen Wärmepumpen-Gipfel in Nürnberg sehr zufrieden. Referenten aus aller Welt haben viele brandaktuelle, sehr spannende Vortragsthemen eingereicht. Die Wärmepumpe ist nicht nur in Deutschland vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte rund um den Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) ein Riesenthema, sondern weltweit. Somit ist das Interesse an der Foyer-Expo dieses Jahr enorm. Wir sind ausgebucht. Namhafte Aussteller, Verbände, Organisationen und hochkarätige Experten aus Forschung und Entwicklung untermauern mit ihrer Teilnahme die außerordentliche Stellung des European Heat Pump Summit in der Wärmepumpen-Branche.

Welche Themen stehen besonders im Fokus?

Elke Harreiß: Das Vortragsprogramm gliedert sich 2023 in vier große Themenblöcke: Marktentwicklungen, Forschung und Entwicklung, Potenziale und Anwendungen sowie Produkt- und Komponentenentwicklung. Dabei spannt sich der Bogen weit über alle Themen und Fragen, die die Branche ganz aktuell bewegen: angefangen beim europäischen Wärmepumpen-Markt („Europe's heat pump market – the numbers, the context the EU policy“) über aktuelle Entwicklungen rund um Hochtemperatur-Wärmepumpen („Developing, testing and demonstrating a high-temperature heat pump portfolio“) und nachhaltige Wärmeübertrager („Sustainable heat exchanger technology for Commercial and Industrial heat pumps“) bis hin zu einem der zentralen Themen unserer aktuellen Wärmedebatte in Europa, Wärmepumpen im Bestand („Heat Pump Efficiency in Old Single-Family Houses: Interim Results of Large-Scale Field Trial“). Auch die Foyer-Expo greift diese zentralen Themen der Konferenz auf und macht sie in der Ausstellung hautnah erlebbar. Dieses Jahr bieten wir wieder, für die die es leider nicht nach Nürnberg schaffen können, erneut einen Livestream mit der Übertragung der Vortragsthemen an. Dieser wurde 2021 sehr gut angenommen und wird deshalb fortgeführt.

Auf welche Highlights dürfen sich die Besucher besonders freuen?

Elke Harreiß: Der European Heat Pump Summit 2023 bietet neben dem erstklassigen Vortragsprogramm, Fachwissen pur und brandaktuellen Themen rund um die Wärmepumpe viel Zeit für Fragen, Diskussionen und Networking auf Augenhöhe in den Pausen der Konferenz und an den Foyer-Expo Ständen. Die Foyer-Expo ist in diesem Jahr nochmal gewachsen – und wie schon erwähnt, ausgebucht – und zeigt noch mehr Ausstellungsstücke, Produkte und Innovation live zum Anfassen und Fachsimpeln. Alle Teilnehmer dürfen sich zum Abschluss des ersten Konferenztages auf das Get-Together freuen. Sie haben hier die Möglichkeiten in entspannter Atmosphäre, mit viel Zeit, neue Geschäftspartner zu finden, bestehende Kontakte zu treffen und die spannenden Impulse des Tages zu reflektieren. Ich freue mich, Sie in Nürnberg auf dem European Heat Pump Summit zu begrüßen.

