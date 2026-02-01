Vom 17. bis 20. März 2026 findet in Essen die SHK+E statt, die Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro. Testo präsentiert an seinem Stand innovative Messlösungen für das SHK- und Kälte-Handwerk.

Messtechnik einfach testen.

Am Testo-Stand auf der SHK+E in Essen (Halle 1, Stand 1A 20) erleben Besucherinnen und Besucher die neuesten Messgeräte für das SHK- und Kälte-Handwerk live im Einsatz – zum Anfassen, Ausprobieren und Vergleichen. Besondere Highlights sind die digitale Monteurhilfe testo 558s sowie die Wärmebildkamera testo 860i: Beide unterstützen mit smarten Funktionen dabei, Arbeiten an Kälte- und Klimaanlagen sowie an Wärmepumpen noch einfacher, schneller und sicherer zu machen.

Auch dabei sind das testo 300 Allrounder-Set PLUS mit O₂- und H₂-kompatiblem CO-Sensor bis 8.000 ppm. Dieses bietet eine robuste Ausstattung für tägliche Heizungswartung und Installation. Im Aktionszeitraum bis 30.04.2026 ist es für 1.349 Euro statt 1.468 Euro erhältlich. Für höhere Anforderungen steht das testo 300 Profi-Set PLUS zur Verfügung – mit CO-Messbereich bis 30.000 ppm und ebenfalls NO-nachrüstbar. Es kostet bis 30.04.2026 1.699 Euro statt 1.888 Euro.

Jetzt einfach Messeticket sichern.

Interessierte können sich bereits jetzt auf der Testo-Website kostenlose Messetickets anfordern:

www.testo.com/de-DE/unternehmen/news-und-events/shk-essen-2026