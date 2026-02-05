Nicht alles, jedoch ziemlich viel, dreht sich bei Caleffi auf der 1. Frühjahresmesse in Essen vom 17. bis 20. März 2026 um technische Lösungen für nachhaltige und zukunftsorientierte Heizlösungen.

Der Hersteller hat vier Komponenten im Programm, die speziell für Wärmepumpensysteme entwickelt worden sind. Drei davon helfen, die Prozesssicherheit und den Wirkungsgrad des Trägermediums sicher zu stellen. Eine andere Aufgabe übernimmt der Pufferspeicher/Hydraulische Weiche der Serie 5485, der in Wärmepumpensystemen dazu dient, überschüssige Wärme zu speichern und bei Bedarf an das Heizungssystem abzugeben.

Frostschutzventile der Serie108

Ab 3 °C Außentemperatur besteht bei Wärmepumpen Vereisungsgefahr, besonders in Anlagen, die nicht kontinuierlich in Betrieb sind oder bei Stromausfall. Bei Anlagen, in denen die Frostfreiheit nicht gewährleistet werden kann, ist eine mechanische Entleerungsmöglichkeit vorzusehen. Mit den mechanischen Frostschutz-Ventilen der Serie 108 muss dem Heizsystem kein Frostschutzmittel beigemengt werden. Trotzdem ist die Anlage auch bei Stromausfall frostgeschützt. Das Frostschutzventil öffnet zum Entleeren des Systems, sobald die Temperatur des Mediums eine Durchschnittstemperatur von 4 °C erreicht. Daneben gibt es eine Version mit Außenluftfühler.

Caleffi XF

Der spezielle Schmutzfänger/Schlammabscheider mit zusätzlichem Filter und Magnet: Die Dreifach-Reinigungs-Lösung ist besonders für hohe Volumenströme geeignet.

Die Reinigungswirkung der Armatur basiert auf drei Stufen: doppelte Filterwirkung dank zwei radial angeordneter Trenngewebe, ein zentraler Magnet und ein Schmutzfänger im Auslass. Dabei ist der XF wartungsfreundlich durch manuelle Selbstreinigung im Betrieb Über einen internen Mechanismus reinigen Bürsten das Filtergewebe ohne Demontage.



Pufferspeicher/Hydraulische Weiche Serie 5485

Pufferspeicher in Wärmepumpensystemen dienen dazu, überschüssige Wärme zu speichern und bei Bedarf an das Heizungssystem abzugeben. Mit dem Pufferspeicher/Hydraulische Weiche der Serie 5485 hat Caleffi eine solche Lösung im Programm. Die Serie übernimmt in Wärmepumpenanlagen die Funktion der hydraulischen Weiche und der Heizkreisverteilung der Heizkreise. Es gibt sie in einer Version mit 15-30 Liter Fassungsvermögen (1“ F-Anschlüsse) und mit 50 Liter (Anschluss 1 1/4“ IG). Der Korpus aus hochwertigem Edelstahl ist komplett isoliert.



Hocheffizienzentlüfter Caleffi HED

Er wurde speziell für Wärmepumpenanlagen entwickelt und ist in der Lage, im hohen Maße (bis zu 99 %) der in der Wärmeträgerflüssigkeit enthaltene Luft im ersten Durchfluss abzuführen. Mit dem durch den Hocheffizienzentlüfter entlüfteten Anlagenwasser funktionieren die Wärmepumpensysteme unter optimalen Bedingungen und damit ohne Geräuschentwicklung, Korrosionsbildung, lokale Überhitzungen und mechanische Probleme.



Neuer LEGIOMIX evo der Serie 6003 für optimale Temperaturhaltung in Trinkwasseranlagen

Dimensionierung, kontinuierlicher Wasseraustausch, Temperaturhaltung und Vermeidung von Totleitungen: Auf diesen vier Faktoren beruht eine langlebige und hygienische Trinkwasserversorgungsanlagen. Gerade die Temperaturhaltung ist dabei eine wesentliche Voraussetzung für den sicheren Betrieb über den gesamten Lebenszyklus und unterliegt strengen normativen Vorgaben. Um diese einzuhalten, wurde der LEGIOMIX evo der Serie 6003 von Caleffi entwickelt; ein fortschrittlicher elektronischer Mischer mit Konnektivität, den es in Versionen mit 230 Volt und 24 Volt gibt.

Neben diesen Highlights wird die DIRTMAG-Familie präsentiert, eine umfangreiche Reihe an Schlammabscheidern mit magnetischer Wirkung für Heizungsanlagen aller Couleur.

Last but not least muss kein Standbesucher - neben vielen Informationen - mit leeren Händen nach Hause gehen. An den ersten zwei Messetagen porträtiert ein deutschlandweit bekannter Karikaturist und Schnellzeichner auf Wunsch die Besucher. „Für eine Messe wie gemalt“

Bildquellen: Caleffi