Made in Iserlohn: Dark Brass gebürstet entsteht in eigener PVD-Produktionslinie

Dark Brass gebürstet ist nach Light Gold und Bronze gebürstet bereits die dritte Oberfläche, die in der neuen PVD-Produktionslinie von Dornbracht am Stammsitz in Iserlohn entsteht. 2023 hatte das Unternehmen mehr als sieben Millionen Euro in die moderne, energieeffiziente Anlage investiert. Christian Ennenbach, der bei Dornbracht als CEO die Bereiche Finanzen, Operations und IT verantwortet: „Die Investition in die neue PVD-Anlage ist ebenso Weiterentwicklung unserer Oberflächenkompetenz wie klares Bekenntnis zum Standort Iserlohn. Die Technik erlaubt es uns, neue Farbwelten zu erschließen. Gleichzeitig profitieren wir von einem flexiblen Verfahren mit geringen Rüstzeiten. Daher sind die PVD-Anlagen eine hervorragende Ergänzung zu unserer Galvanik, in der wir unsere Edelmetall-Oberflächen produzieren. So sind wir bestens aufgestellt, um unseren Kundinnen und Kunden eine noch größere, kuratierte Auswahl an hochwertigen Finishes zu bieten.“

Wechselndes Farbspiel

Dark Brass gebürstet vereint warme Nuancen mit dunklen Schattierungen, was der Veredelung Tiefe und Charakter verleiht. Ihre besondere Bürstung sorgt für einen seidigen Schimmer und hebt das changierende Farbspiel hervor. Damit fügt sich die PVD-Oberfläche auf organische Weise in moderne, zeitgemäße Interieurs ein. Sie eignet sich für unterschiedliche Raumkonzepte – ob reduziert und zurückhaltend oder ausdrucksstark und opulent. Zahlreiche Farben wie zum Beispiel Rot- und Erdtöne bieten sich zur Kombination an. Auch Materialien wie Terrakottafliesen, patiniertes Metall, Douglasienholz oder rotbraun akzentuierter Sienna-Terrazzo passen gut zu dem edlen Messington.

Duschbereich und Waschtisch sind mit warmem, rotbraunem Naturstein verkleidet. Seine Maserung bildet einen spannungsvollen Kontrast zur seidigen Oberfläche Dark Brass gebürstet. Die samtig grüne Wandfarbe schafft zugleich eine beruhigende Atmosphäre. Produktdesign: Sieger Design Copyright: Dornbracht

Sorgfältig kuratiertes Oberflächenportfolio

Dornbracht-CEO Caroline Schmitt: „Mit der neuen Farbe setzen wir ein echtes Highlight in unserer Oberflächenpalette. Von dunklen und goldenen Nuancen bis hin zu ausdrucksstarken Tönen – wir eröffnen ein faszinierendes Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. So wird das Bad zu einem Ort, an dem individuelle Visionen Wirklichkeit werden.“