Die Waschtisch- und Zapfhahnzähler sind das dauerhafte und wirtschaftliche Lösungsangebot zum nachträglichen Einbau von Wasserzählern in bewohnten Gebäuden. Sie sind einfach zu montieren, kostengünstig und ideal für Sanierungen. Zusätzlich sind sie mit zahlreichen Kommunikationsschnittstellen ausrüstbar und besitzen durch hochwertige und verschleißfeste Materialien eine hohe Lebensdauer.

Der drehbare Zählerwerkskopf ermöglicht ein sicheres Ablesen der Messwerte.

Die Wasserzähler sind gemäß MID zugelassen, konformitätsbewertet („geeicht”) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Zusätzlich entsprechen sie der Trinkwasserverordnung, DVGW W270, KTW und Umweltbundesamt (UBA-Liste).