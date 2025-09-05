05.09.2025  Pressemeldung Alle News von WDV Molliné

WDV Molliné: Wasch-/ und Spültischzähler – Modular und Digital

Die Waschtisch- und Zapfhahnzähler sind das dauerhafte und wirtschaftliche Lösungsangebot zum nachträglichen Einbau von Wasserzählern in bewohnten Gebäuden. Sie sind einfach zu montieren, kostengünstig und ideal für Sanierungen. Zusätzlich sind sie mit zahlreichen Kommunikationsschnittstellen ausrüstbar und besitzen durch hochwertige und verschleißfeste Materialien eine hohe Lebensdauer.

Der drehbare Zählerwerkskopf ermöglicht ein sicheres Ablesen der Messwerte.

Die Wasserzähler sind gemäß MID zugelassen, konformitätsbewertet („geeicht”) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Zusätzlich entsprechen sie der Trinkwasserverordnung, DVGW W270, KTW und Umweltbundesamt (UBA-Liste).

  • Kaltwasser bis 30 °C, Warmwasser bis 90 °C
  • Einbau senkrecht oder waagerecht
  • Zählwerk um 360° drehbar
  • Kein Eingriff ins Leitungssystem
  • Volltrockenläufer mit drehbarem Zählwerkskopf
WDV Molliné GmbH
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49 0 711 35 16 95-20
www.molline.de
