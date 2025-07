AFRISO bietet ganzheitliche Lösungen bis hin zu Engineering und Schaltschrankbau!

Green-Fuels-ready-Produkte

Wir glauben daran, dass eine nachhaltige Energiewende nur gelingen kann, wenn unterschiedliche Technologien und Ressourcen gleichzeitig genutzt werden können. Deshalb haben wir unsere „Ölprodukte“ stetig verbessert. AFRISO Komponenten sind heute allesamt nicht nur für FAME-Beimischungen geeignet, sondern tragen auch das Label „Green Fuels Ready“ des BDH*.

Für Ihre Ölheizungskunden hat damit schon jetzt die Zukunft begonnen: Klassisches Heizöl, E-Fuels und Bio-Heizöl sind beliebig mischbar und der Anteil an klimaneutraler Energie kann in den nächsten Jahren kontinuierlich hochgefahren werden bis zu einer 100%igen CO 2 -Neutralität.

Neue Geschäftsfelder erschließen mit AFRISO Füllstandmesstechnik

Als Folge der Energiewende werden sich dennoch die Anfragen für Fachbetriebe im Bereich Tankschutz immer weiter verändern. Innenhüllen zur Umrüstung von Heizöltankanlagen zu Regenwasserspeichern sind da nur der Anfang. Auf Basis unseres umfangreichen Mess-, Steuer- und Regeltechnik-Sortiments und jahrzehntelanger Expertise im Schaltschrankbau sind wir in der Lage, Sie bei der Erschließung neuer Tätigkeitsfelder und Kundengruppen zu begleiten.

AFRISO Füllstandmessgeräte ermöglichen z. B. in Tanks, Silos, Behältern oder Leitungen kontinuierliche Messungen oder eine Grenzstanderfassung. Je nach Anwendung, Medium oder erforderlicher Zulassung kann zwischen verschiedenen Messprinzipien gewählt werden. Zur Visualisierung und Verarbeitung der Messgrößen stehen vielfältige Anzeigegeräte bis hin zu Cloud-Lösungen bereit.

Alles aus einer Hand – Systemlösungen von AFRISO

Auf Wunsch entwickeln wir für Sie maßgeschneiderte Systemlösungen und übernehmen dabei das komplette Engineering bis hin zur Herstellung der fertigen Schaltanlage. Auch für regelmäßige Wartungen oder Serviceeinsätze steht Ihnen unser Team gerne zur Seite.

Mehr zu AFRISO Füllstandmessgeräten unter: Füllstandmess- / Regelgeräte - AFRISO - AFRISO

Ihre Vorteile mit dem neuen AFRISO Kugelhahn KH auf einen Blick:

Komplette Messtechnik für die Lagerung von Flüssigkeiten oder Feststoffen

Lückenlose, exakte Überwachung wichtiger Anlagenparameter

Anzeige und Auswertung der Messergebnisse

Datenübermittlung per GSM in Cloudsysteme

Weitere AFRISO Highlights gefällig?

Die geballte Übersicht aller AFRISO Produktneuheiten 2025 für die professionelle Ausrüstung von Heizungsanlagen und Verteilersysteme zum Heizen und Kühlen. Entdecken Sie jetzt die neue Ausgabe unserer Kundenzeitschrift Inforum:

Nachhaltige Polymerprodukte: Leicht, langlebig und umweltschonend

Fix und fertig vormontierte Systembaugruppen: Zeit sparen bei Planung und Montage

Intelligenter Zonenverteiler HSM: Effiziente Wärmeverteilung für moderne Heizsysteme

Neue HLK-Sensoren für ein optimales Raumklima

Allround-Dichtprüfset CAPBs® DPK 60-8 für mehr Zeit im Messalltag

Jetzt lesen: afri.so/inforum