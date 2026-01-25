Der neue Sanitär-Hub in Halle 7 der SHK+E ESSEN 2026 nimmt konkrete Formen an: Für den ersten Messetag am 17. März stehen die inhaltlichen Schwerpunkte fest. Unter der Gestaltung des VDMA Sanitärtechnik und Design trägt der Auftakt den Titel „Messeneuheiten der Markenindustrie“ und rückt zentrale Zukunftsthemen aus dem Sanitärbereich in den Fokus. Damit setzt die SHK+E ESSEN vom 17. bis 20. März in der Messe Essen ein starkes fachliches Signal für Handwerk, Planung und Betreiber.

Der Auftakttag des Sanitär-Hubs ist klar strukturiert und auf Wissensvermittlung in kompaktem Format ausgelegt. In aufeinander abgestimmten 20-Minuten-Präsentationen werden praxisnahe Lösungen, technologische Innovationen und aktuelle Rahmenbedingungen der Sanitärbranche vorgestellt. Das Programm bietet einen konzentrierten Überblick über neue Systeme, Markttrends und normative Entwicklungen.

Von smarter Installation bis Trinkwasserqualität

Am Vormittag liegt der Fokus auf intelligenten und anwenderfreundlichen Installationslösungen. Dabei geht es um smarte Systeme, vereinfachte Montageprozesse und technische Weiterentwicklungen, die Sicherheit, Effizienz und Alltagstauglichkeit miteinander verbinden. Der Nachmittag rückt das Thema Trinkwasser in den Mittelpunkt - mit Blick auf Qualitätssicherung, nachhaltige Nutzung, aktuelle Normen sowie neue Herausforderungen durch Klimawandel und steigende Anforderungen an Hygiene und Betrieb.

An den Folgetagen wird der Sanitär-Hub thematisch erweitert: Am Messemittwoch setzt der Benelux-Tag internationale Akzente und findet am Vormittag statt. Am Nachmittag gestaltet die figawa das Programm mit dem Schwerpunkt „Schwammstädte“. Im Fokus stehen dabei unter anderem Dach- und Fassadenbegrünung sowie Konzepte zur Wasserwiederverwendung als Bausteine zukunftsfähiger urbaner Infrastruktur. Der dritte Messetag richtet den Blick mit einem neuen Hospitality-Format gezielt auf die Hotelbranche. Das stets aktuelle Programm im Sanitär-Hub ist ab Anfang Februar unter www.shke-essen.de abrufbar.

Übersicht: Themen und Referenten am 17. März 2026

Session 1: „Einfach eingebaut. Smarte Lösungen für die sichere Installation“ (10:30 bis 12:00 Uhr)

Smarte Messeneuheiten für die sichere Installation von bodenebene Duschlösungen

Geberit

Revolution im Anschluss - die neue werkzeuglose Verbindungstechnik SYRLock

Markus Menrath, SYR - Hans Sasserath

Effiziente Installation mit maximaler Flexibilität - die hansgrohe iBox universal 2

Hansgrohe

Session 2: „Reines Wasser. Handwerker-Update Trinkwasser: Qualität, Effizienz, Normen“ (13:30 bis 16:00 Uhr)

Zukunft Trinkwasser - Herausforderungen der Sanitärbranche und nachhaltige Lösungsansätze

Heiko Bonin, Leader Training, Grohe

Heiko Bonin, Leader Training, Grohe Klimawandel - unterschätzter Risikofaktor für die Trinkwasserhygiene

Timo Kirchhoff, Leiter Produktmanagement, Gebr. Kemper

Timo Kirchhoff, Leiter Produktmanagement, Gebr. Kemper Trinkwasserhygiene automatisiert sicherstellen

Robert Schilling, Leiter Academy, TECE

Robert Schilling, Leiter Academy, TECE Trinkwasserinstallationen im Gebäude: Normative Neuerungen der europäischen Norm EN 806-2

Geberit

SHK+E ESSEN jetzt auch auf Instagram

Neu ist zudem der offizielle Instagram-Auftritt der SHK+E ESSEN. Über den Kanal @shke_essen informiert die Fachmesse ab sofort ganzjährig über Aussteller, Programmhighlights, Branchentrends und gibt Einblicke hinter die Kulissen. Während der Messe liefert der Account aktuelle Eindrücke aus den Hallen und vom Rahmenprogramm. Der Instagram-Kanal ergänzt damit die bestehenden Kommunikationsangebote der SHK+E ESSEN und richtet sich insbesondere an Fachhandwerk, Planung und die nächste Generation der Branche.