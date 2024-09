Gutes Armaturendesign erschöpft sich nicht in der Gestaltung des Produkts, sondern setzt sich im Strahlbild fort. Für Dornbracht und Sieger Design spielt die Art und Weise, wie das Wasser geformt ist und dargereicht wird, deshalb eine entscheidende Rolle: Dieselben Designprinzipien, die Armaturenklassiker wie CL.1, CYO und Tara geprägt haben, spiegeln sich auch in ihrer Wasserführung wider.

Fünf Designprinzipien als Produkt-DNA

Was macht die Armaturen von Dornbracht zu Designobjekten? Was definiert ihren Status als stilbildende Ikonen? Ein wichtiger Teil der Antwort sind fünf Designprinzipien, die der Hersteller aus Iserlohn gemeinsam mit Sieger Design konzipiert hat, und die das Fundament jeder Produktgestaltung bilden. Die harmonischen, ausgewogenen Proportionen. Die Präzision, die sich in klaren Linien und exakten Radien ausdrückt. Das Zusammenspiel von Performance und Progressivität. Und die Persönlichkeit: Jede Dornbracht-Armatur verkörpert einen Typus, einen bestimmten Charakter, der Prägnanz und Eigenständigkeit ausstrahlt. All diese Prinzipien kommen auch zum Tragen, wenn es um die Struktur und Textur des dargereichten Wassers geht. Das Strahlbild erweist sich als unmittelbare Erweiterung und Vollendung des Armaturendesigns.

Strahlbilder erweitern Armaturendesign

Bei CL.1 umschmeicheln beispielsweise 40 weiche Einzelstrahlen die Hände und unterstreichen zugleich die dynamische Sinnlichkeit der Armatur. Das eigens dafür entwickelte Sprayface zeichnet sich durch einen effizienten Wasserverbrauch von 3,9 Litern pro Minute aus. Mit CYO interpretiert Dornbracht den archetypischen C-Auslauf neu, gibt der markanten Grundform eine skulpturale Qualität. Der Wasserstrahl folgt hier der breiten Form des Auslaufs, ehe er sich elegant und präzise verjüngt. Auch Tara überträgt die eigene, von Symmetrie geprägte Form auf ihr Strahlbild: Der um 180 Grad gebogene Auslauf und das Wasser bilden eine ununterbrochene Linie. Schnurgerade fällt sie in einem steten Fluss herab und hebt so den minimalistischen, zeitlosen Charakter von Dornbrachts Designikone hervor.

