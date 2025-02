GARANT Bad + Haus besetzt eine zentrale Schlüsselposition im Vertrieb: Zum 1. März 2025 übernimmt Marc Kühn (52) die Position des Verbands-Vertriebsleiters. Mit über 30 Jahren Erfahrung in Vertrieb und SHK-Branche bringt Kühn umfangreiche Expertise und ein tiefgehendes Marktverständnis mit.

In seiner neuen Funktion wird Marc Kühn den Verband in der Branche repräsentieren und als erster Ansprechpartner für die Mitglieder aus dem SHK-Fachhandwerk sowie die Lieferantenpartner aus Industrie und Großhandel fungieren. Der erfahrene Vertriebsexperte war zuvor in verschiedenen leitenden Vertriebspositionen tätig, unter anderem bei einem führenden Anbieter für Heiz- und Wärmelösungen. Zuletzt verantwortete er als Vertriebsleiter den Bereich Industrie bei Hilti.

Aufgrund seiner fachlichen Ausbildung als Elektroinstallateur sowie Installations- und Heizungs­baumeister kennt er die Herausforderungen des SHK-Handwerks aus eigener Erfahrung. Ergänzt wird sein Profil durch ein abgeschlossenes Masterstudium im Sales Management sowie den Abschluss als Betriebswirt des Handwerks – eine ideale Basis, um die vertrieblichen Interessen von Industrie und Handwerk optimal zu verbinden und die Marktposition von GARANT Bad + Haus weiter auszubauen.

„Durch seine bisherigen beruflichen Stationen sowie seine breitgefächerte Qualifikation bringt Marc Kühn einerseits ein hohes Verständnis für die Bedarfe des SHK-Handwerkes im Tagesgeschäft mit, andererseits verfügt er über eine ausgeprägte Vertriebsexpertise, mit der er sich gewinnbringend für unsere Lieferanten- und Handwerkspartner in der weiteren Ausrichtung und Entwicklung des Verbandes einbringen wird. Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm eine äußerst kunden- und vertriebsorientierte Führungspersönlichkeit für das Team von GARANT Bad + Haus gewinnen konnten“, äußert sich GARANT Geschäftsführer Meinolf Buschmann zufrieden.

Marc Kühn selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Bad + Haus Team die Dienstleistungen des Verbandes gezielt weiterzuentwickeln, um praxisnahe und nachhaltige Angebote zu schaffen, die unsere Mitglieder und Lieferanten in ihrer Geschäftsentwicklung bestmöglich unterstützen. Gemeinsam möchten wir auf dieser Grundlage unsere Wachstumsziele erreichen und vorhandenes Marktpotential für den Verband erschließen“