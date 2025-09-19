Die DOYMA GmbH & Co bietet ein modernes, teamorientiertes Arbeitsumfeld mit klarer Ausrichtung auf Innovation und Zusammenarbeit. Als zukunftsorientiertes Unternehmen im Bereich Dichtungs-, Brandschutz- und Wärmepumpensysteme legen wir Wert auf eine professionelle und gleichzeitig kollegiale Arbeitsatmosphäre.

Sie suchen nach einer neuen beruflichen Herausforderung bei einem Arbeitgeber, der nicht nur zukunftssicher ist, sondern auch Wert auf ein kollegiales Miteinander legt? Dann sind Sie bei der DOYMA GmbH & Co genau richtig. Als dynamisches, mittelständisches Unternehmen im Bereich der Dichtungs-, Brandschutz- und Wärmepumpensysteme gestalten wir nicht nur innovative Produkte, sondern auch ein Arbeitsumfeld, welches die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt.

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Offenheit, Teamgeist und einem familiären Umgang. Bei DOYMA arbeiten Sie in modernen Räumlichkeiten, die Kommunikation und Konzentration gleichermaßen fördern. Offene Arbeitsbereiche, Think Tanks für ruhiges Arbeiten, kreativ gestaltete Mittelzonen und ein großzügiger Kreativraum bieten Raum für neue Ideen und produktiven Austausch. Unser Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und ihre Potenziale entfalten können.

Auch das leibliche Wohl kommt bei uns nicht zu kurz: In unserem firmeneigenen Pausenbereich, dem „Casino“, bieten wir täglich frisch zubereitete, vollwertige Mahlzeiten an – inklusive vegetarischer Optionen und Salatbar. Über das Online-System „Mensa-Max“ können Sie bequem Ihr Wunschgerichte vorbestellen. Wer lieber seine eigenen Speisen mitbringt, findet in den Teeküchen auf jeder Etage alles, was man braucht – inklusive Tee, Kaffee und Wasser.

Als moderner Arbeitgeber legen wir großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Unser liebevoll eingerichtetes Eltern-Kind-Zimmer ermöglicht es Ihnen, Ihr Kind im Notfall mit zur Arbeit zu bringen – so lässt sich der Arbeitsalltag auch in herausfordernden Situationen gut meistern. Auch in der Produktion und im Versandbereich achten wir auf ergonomische Arbeitsbedingungen, individuell einstellbare Arbeitsplätze und durchdachte Abläufe, die die tägliche Arbeit erleichtern.

Neben der täglichen Zusammenarbeit legen wir großen Wert auf ein lebendiges Miteinander. Regelmäßige Events wie Weihnachtsfeiern, Kohlfahrten oder After-Work-Treffen stärken das „WIR“-Gefühl im Team. Ob beim Kickerturnier in der Pause oder beim gemeinsamen Firmenlauf – bei DOYMA gibt es viele Gelegenheiten, miteinander in Kontakt zu kommen und über den Arbeitsalltag hinaus gemeinsame Erlebnisse zu schaffen.

Auch unsere Außenbereiche laden zum Verweilen ein: Eine großzügige Terrasse mit Blick ins Grüne, Strandkorb und Sitzgelegenheiten bieten Raum für Erholung oder kurze Meetings unter freiem Himmel. Die naturnahe Umgebung rund um unser Bürogebäude trägt zusätzlich zur angenehmen Arbeitsatmosphäre bei.

