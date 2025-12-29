Effiziente und einfach zu realisierende Lösung für die serielle Sanierung

Individualisierbar dank zahlreicher Ausstattungsoptionen

Systemleistung bis zu 84 kW möglich

Rundum gut geschützt findet in der externen Heizungszentrale eine effiziente Ecodan Wärmepumpenkaskade Platz. So wie sich die Leistung im Inneren dem Bedarf anpassen lässt, kann auch das Äußere individuell gestaltet werden – sei es durch eine andere Farbgestaltung, eine Photovoltaikanlage oder eine Containerdachbegrünung. Abbildungen: Mitsubishi Electric

Kein Platz im Heizungskeller und eine dezentrale Beheizung per Gas: So sieht aktuell die Situation der rund 3,3 Millionen Mehrfamilienhäuser in Deutschland aus. Um diesen Objekten eine nachhaltige Sanierungslösung in der Wärmeversorgung zu bieten, hat Mitsubishi Electric gemeinsam mit dem Systembaupartner PreFab TGA GmbH eine externe Wärmepumpen-Heizzentrale entwickelt. Außerhalb des Gebäudes platziert ermöglicht sie es, auch Wohnungen in Mehrfamilienhäusern an der Energiewende zu beteiligen und so einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Klimaneutralität zu gehen.

2045 ist das Jahr, in dem Deutschland laut Klimaschutzgesetz klimaneutral sein soll. Um das zu erreichen, sind vor allem im Gebäudesektor nachhaltige Lösungen gefragt. Eine davon ist die Wärmepumpe, die in Ein- und Zweifamilienhäusern schon seit Jahren als zukunftssicheres Heizungssystem sehr erfolgreich zum Einsatz kommt. Die Frage ist nun: Wie lassen sich die Gas-Etagenheizungen der Mehrfamilienhäuser umstellen, die mit 3,3 Millionen Wohneinheiten immerhin rund 52 % aller Wohnungen in Deutschland ausmachen? Hier steckt großes Potential, um die Energiewende voranzubringen – aber oftmals auch ein großes Platzproblem: Kaum ein Keller bietet die nötige Fläche, um ein zentrales, nachhaltiges Heizungssystem wie etwa eine Wärmepumpenkaskade unterzubringen, die alle Wohnungen zuverlässig mit Raumwärme und Warmwasser versorgen könnte.

ElectricAbhilfe schafft hier die externe Wärmepumpen-Heizzentrale, die Mitsubishi Electric gemeinsam mit dem Systembaupartner PreFab TGA GmbH entwickelt hat und die dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu 100 % gerecht wird. Als ideale Option für Gebäudesituationen, die räumlich nicht auf zentralisierte Heizungen eingerichtet sind, verknüpft die Heizzentralenlösung die Vorteile einer hocheffizienten Wärmepumpenkaskade mit der Flexibilität einer externen Aufstellung des gesamten Heizungssystems. Dabei kann sie im bewohnten bzw. im vermieteten Bestand umgesetzt werden, so dass sich die Bewohner während der Heizungssanierung keine neue, temporäre Bleibe suchen müssen.

In der externen Heizzentrale kommen Luft/Wasser-Wärmepumpen vom Technologieführer Mitsubishi Electric zum Einsatz, wobei das Kaskadensystem – je nach Anforderungen des jeweiligen Projekts – grundsätzlich mit 4 oder 6 Ecodan Modulen ausgestattet werden kann. Damit ist je nach Bestückung eine Systemleistung von 56 kW bzw. 84 kW möglich. Die Inverter-Regelung der Kaskade und die Master-Regelung der Wärmepumpe sorgen per Max-COP-Funktion dafür, dass das System dauerhaft im Effizienzoptimum arbeitet. Noch mehr Nachhaltigkeit bringt das natürliche Kältemittel Propan (R290) ins System, das in den Außenmodulen zum Einsatz kommt. Auf Basis dieses Kältemittels erreichen die Wärmepumpen bei einer Außentemperatur von bis zu –15 °C Vorlauftemperaturen von 75 °C. Das Trinkwarmwasser kann bis auf 70 °C erwärmt werden, die Heizleistung liegt bei 48 bzw. 72 kW.

Umfassendes Wissen schnell zur Hand: Mit einem kompakten Flyer und einer seitenstarken Broschüre zeigt Mitsubishi Electric, wie sich mit gebündelten Kräften maximale Heizungskompetenz erreichen lässt. Abbildungen: Mitsubishi Electric

Um jedes Modul bestmöglich auf die Bedingungen am Einsatzort abzustimmen, sind neben den beiden verfügbaren Leistungsgrößen auch eine Vielzahl von Optionen und Sonderausstattungen möglich. Bei Bedarf kann zum Beispiel die Anlagentechnik um Energiemanagement, Frostschutz, Warmwasserbereitung und vieles mehr ergänzt werden. Individuell und flexibel geht es auch im Rahmen der Außenausstattung zu: Damit sich die externe Heizzentrale harmonisch ins Objektumfeld integrieren lässt, kann sie durch zusätzliche Ausstattungsmerkmale individualisiert werden. So ist unter anderem die Vorbereitung für eine Dachbegrünung oder die Ausrüstung mit einer Photovoltaikanlage möglich, ebenso wie eine andere Farbgestaltung der Außenwände.

Verkauft wird die externe Heizzentrale durch die PreFab TGA GmbH, die die Module am Standort Kleve vorfertigt. Nachdem im ersten Schritt der Container vorkonfektioniert wird, erfolgen der betriebsbereite Aufbau und die Kontrolle der gesamten Wärmepumpenanlage. Im Anschluss liefert der TGA-Profi das gesamte System anschlussfertig an den Bestimmungsort. Da die hochwertige Heizungslösung Versorgungssicherheit über Jahre hinweg bietet, gewährt die PreFab TGA GmbH auf die gesamte Heizzentrale eine 5-jährige Garantie.

Mit einer eigenen Website, einer umfassenden Broschüre und einem Video stellt Mitsubishi Electric umfangreiches Informationsmaterial über die neue Heizzentrale zur Verfügung.