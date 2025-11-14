Artweger: SLIDE Pendeltüren – Der preisgünstige Einstieg in das Artweger-Sortiment
Dann ist die Duschenserie SLIDE genau das Richtige für Sie:
Denn als Ergänzung zu den beliebten SLIDE Schiebetüren gibt es ab sofort die SLIDE Pendeltüren.
Sie bieten alles, was eine moderne Dusche ausmacht:
- 180° Öffnungsradius
- Hebe-Senk Mechanismus
- Langlebige robuste Qualität
- Sonderfähigkeit
- Links-Rechts-Verwendbarkeit der Gläser
Zusätzlich sind die neuen Pendeltüren bereits werkseitig mit einer pflegeleichten
ARTCLEAN Glasbeschichtung ausgestattet und im 6mm Glas Segment preislich besonders attraktiv.
Die SLIDE ist eine Kombination aus zuverlässiger Qualität und Top-Preis. Sie bietet für Ihre Kunden einen stilvollen Einstieg in die Welt der Artweger Qualitätsduschen.
Und durch ihren hohen Vorfertigungsgrad lässt sie sich rasch und einfach montieren.
Mehr dazu hier…