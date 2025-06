Am 30.06.2025 startet die hansgrohe Endkundenkampagne #Dream Bathrooms in Deutschland. Das klare Ziel: Maximale Reichweite und Sichtbarkeit schaffen, um hansgrohe als führenden Anbieter innovativer und ganzheitlicher Badezimmerlösungen bei den Endkunden weiter zu etablieren und die zukünftige Nachfrage weiter zu steigern.

Durch gezielte Kommunikation wird die Markenbekanntheit mit Fokus auf das Best- und Better-Segment gestärkt und ausgebaut.

Die Aktivierung erfolgt dabei über Social Media (Instagram und Facebook) und die Laufzeit beträgt 7 Wochen.

Design-Liebhaber: Badinspiration Designliebhaber-Bad

Weltentdecker: Badinspiration Weltentdecker-Bad

Familienbad: Badinspiration Familienbad