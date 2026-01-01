21.01.2026  Pressemeldung Alle News von EXHAUSTO

EXHAUSTO Webinar: Kompaktgeräte auslegen mit EXselectPRO

Freitag, 30. Januar 2026 um 10:00 - 11:00 Uhr

In einem einstündigen Onlineseminar möchten wir Ihnen gerne die umfangreichen Funktionen sowie die Bedienung unserer EXselectPRO Software präsentieren.

Unsere Themen:

  • Auslegung von Geräten und Zubehörkomponenten
  • Projektverwaltung
  • Anpassung der Basiseinstellungen an Ihre individuellen Anforderungen
  • Teilen von Auslegungen mit Ihrem EXHAUSTO Außendienstmitarbeiter
  • Erstellung von Ausschreibungstexten
  • Erstellung von 3D-Zeichnungen
  • Erstellung eines Angebots

Für die Teilnahme benötigen Sie einen Rechner mit Internetzugang und Ton. Unterstützt werden die Browser Google Chrome und Microsoft Edge. Der Zugangslink wird nach der Anmeldung per E-Mail versendet.

EXHAUSTO GmbH
EXHAUSTO GmbH
Im Niedergarten 14
55124 Mainz
Deutschland
Telefon:  +49 6131 30431-0
www.exhausto.de
