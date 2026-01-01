EXHAUSTO Webinar: Kompaktgeräte auslegen mit EXselectPRO
In einem einstündigen Onlineseminar möchten wir Ihnen gerne die umfangreichen Funktionen sowie die Bedienung unserer EXselectPRO Software präsentieren.
Unsere Themen:
- Auslegung von Geräten und Zubehörkomponenten
- Projektverwaltung
- Anpassung der Basiseinstellungen an Ihre individuellen Anforderungen
- Teilen von Auslegungen mit Ihrem EXHAUSTO Außendienstmitarbeiter
- Erstellung von Ausschreibungstexten
- Erstellung von 3D-Zeichnungen
- Erstellung eines Angebots
Für die Teilnahme benötigen Sie einen Rechner mit Internetzugang und Ton. Unterstützt werden die Browser Google Chrome und Microsoft Edge. Der Zugangslink wird nach der Anmeldung per E-Mail versendet.