In einem einstündigen Onlineseminar möchten wir Ihnen gerne die umfangreichen Funktionen sowie die Bedienung unserer EXselectPRO Software präsentieren.

Unsere Themen:

Auslegung von Geräten und Zubehörkomponenten

Projektverwaltung

Anpassung der Basiseinstellungen an Ihre individuellen Anforderungen

Teilen von Auslegungen mit Ihrem EXHAUSTO Außendienstmitarbeiter

Erstellung von Ausschreibungstexten

Erstellung von 3D-Zeichnungen

Erstellung eines Angebots

Für die Teilnahme benötigen Sie einen Rechner mit Internetzugang und Ton. Unterstützt werden die Browser Google Chrome und Microsoft Edge. Der Zugangslink wird nach der Anmeldung per E-Mail versendet.

Anmelden