Die digitalen Heizungsbefüllstationen von perma-trade erfüllen die Vorgaben der Richtlinien VDI 2035 und DIN EN 1717 und stellen sicher, dass nur mit geeignetem Wasser nachgefüllt wird. Alle wichtigen Informationen, wie elektrische Leitfähigkeit, Volumenstrom, kumulierte Durchflussmenge und Batteriestatus, werden auf dem großen Display übersichtlich dargestellt. Bild: perma-trade Wassertechnik

Auch wenn eine Heizungsanlage bei der Inbetriebnahme bereits nach VDI-Richtlinie 2035 befüllt wurde, ist es von Zeit zu Zeit notwendig, Anlagenwasser nachzufüllen. Dieses sollte ebenfalls der geforderten Qualität entsprechen, um Schäden an der Heizungsanlage vorzubeugen und optimale Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung zu sichern. Mit einer digitalen Heizungsbefüllstation von perma-trade sind Heizungsbetreiber in jedem Fall auf der sicheren Seite und haben alle relevanten Informationen stets im Überblick und unter Kontrolle.

Heizungsbefüllstationen von perma-trade erfüllen die Vorgaben der Richtlinie VDI 2035 und DIN EN 1717 und stellen sicher, dass nur mit geeignetem Wasser nachgefüllt wird. In der vollautomatischen Ausführung erkennt das intelligente Gerät über den eingebauten Druckminderer, wann nachgefüllt werden muss und übernimmt dies auch gleich selbstständig. Er hält den eingestellten Druck konstant und kann bei abfallendem Anlagendruck über die angeschlossene permasoft-Einheit nachspeisen. Diese entmineralisiert das Füllwasser und sorgt für eine leichte Alkalisierung, so dass die Anforderungen der VDI-Richtlinie 2035 erfüllt werden. Sobald die permasoft-Einheit erschöpft ist, wird dies über den Leitwertsensor erkannt und ein Magnetventil stoppt den Füllprozess.

perma-trade Heizungsbefüllstationen verfügen über einen integrierten DVGW-zertifizierten Systemtrenner der Klasse BA zum Schutz der Trinkwasserinstallation nach DIN EN 1717, der wirkungsvoll verhindert, dass Heizungswasser zurück in die Trinkwasserinstallation gelangen und diese verunreinigen kann. Je nach Wunsch bzw. den jeweiligen Anforderungen im Gebäude gibt es die Befüllstationen auch ohne Systemtrenner – für Gebäude, in denen ein solcher bereits vorhanden ist, – in einer Ausführung mit Netzteil sowie mit Batterie. Auch die permasoft Entmineralisierungseinheiten sind in zwei Größen erhältlich: permasoft 1000 und permasoft 5000.

Alles Wichtige auf dem Schirm

Alle Nachfüllstationen verfügen über ein übersichtliches Display, eine Elektronik sowie einen Leitwertsensor. Auf dem großen 4-Zoll-Display sind die relevanten Daten und Informationen auf einen Blick ersichtlich. Neben der elektrischen Leitfähigkeit werden der Volumenstrom, die kumulierte Durchflussmenge und der Batteriestatus dargestellt. Die maximal zulässige Nachspeisemenge pro Woche kann eingestellt werden. Auch der verwendete permasoft Typ sowie die Leitfähigkeit des Rohwassers können eingegeben werden.

Flexibilität und Bedienkomfort beim Einbau

Das Handling bei Montage, Ausbau oder Wartungsarbeiten ist einfach und komfortabel. Dank separater Kugelhähne lässt sich die Heizungsbefüllstation bequem ausbauen. Auch bei der Einbindung in den Heizkreislauf ist maximale Flexibilität gegeben, denn die Befüllstation lässt sich, je nach der vor Ort vorgegebenen Fließrichtung des Wassers, sowohl links als auch rechts herum einbauen. Das Display ist einfach umsteckbar. Zur Überwachung der Nachspeisemengen via Gebäudeleittechnik gibt es einen Impulsausgang, für Ereignismeldungen einen potenzialfreien Ausgang.