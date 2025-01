Ob Ton in Ton oder kontrastreich kombiniert: Mattschwarze Armaturen sind stilvoll, passen zu vielen Einrichtungsstilen und haben das Zeug, zu echten Klassikern zu werden. Keine Überraschung, dass mattes Schwarz in Küche und Bad seit Jahren sehr beliebt ist. Mit Phantom Black und Matt Black bietet GROHE in der Black Kollektion gleich zwei Varianten.

Matt Black: Beständige Pulverbeschichtung im Preiseinstiegssegment

Dank einer langlebigen Pulverbeschichtung ist Matt Black die ideale Wahl für den täglichen Gebrauch. Die mattschwarzen Produkte im Preiseinstiegssegment sind beständig gegen Korrosion, Verblassen und Kratzer. Dadurch wirken sie auch nach jahrelangem Gebrauch makellos schön. Für jeden Bedarf gibt es den Bestseller GROHE Eurosmart in verschiedensten Designs in Matt Black.

Phantom Black: Dreischichtlackierung widersteht auch härtester Belastung

Phantom Black zeichnet sich durch eine extrem widerstandsfähige Dreischichtlackierung aus, welche die Armatur noch besser vor Korrosion, Verblassen und Kratzern schützt als die mit Pulverbeschichtung behandelten Matt-Black-Varianten. Darüber hinaus ist die Premiumfarbe weniger anfällig für Fingerabdrücke und lässt sich leichter reinigen.

Um allen Designvorlieben gerecht zu werden, bietet GROHE unter anderem die Armaturenlinie GROHE Essence in Phantom Black an. Die schlanken, geradlinigen Armaturen sind in vielfältigen Varianten für alle Anforderungen an Spül- und Waschtisch erhältlich.

Mit Mattschwarz erweitert GROHE die Colors Kollektion bestehend aus vielfältigen und zugleich klassischen Farben: Von SuperSteel über Cool Sunrise bis hin zu Warm Sunset und Hard Graphite sowie nun auch der Black Kollektion - für jeden Stil findet sich das passende Farb-Highlight. So vereint GROHE Design und Funktionalität auf höchstem Niveau - für alle, die Wert auf Qualität, Langlebigkeit und zeitlose Ästhetik legen.