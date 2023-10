Mit dem Auftaktthema „Precious Space“ lancierte die Designmarke der Hansgrohe Group, AXOR, vor drei Jahren ihre digitale Plattform AXOR Futures. Die Veranstaltungsreihe beleuchtet neue Entwicklungen in Architektur und Design, indem sie renommierte Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen zu einem inspirierenden Austausch über gesellschaftlich relevante Themen zusammenbringt. „Mit AXOR Futures bieten wir unserem designaffinen Publikum aus den Kreativbranchen exklusive Einblicke in neue Denkansätze und Einflüsse auf die Innenarchitektur, sowie der Produkt- und Raumgestaltung. Mit der vierten Ausgabe zum Thema ‚The Power of Colors' untersuchen wir, gemeinsam mit führenden Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet, die wachsende Bedeutung von Farbe im Design", so Anke Sohn, Head of Global Brand Marketing AXOR.



Heute hat sich die Nachfrage nach einzigartigen Objekten, Materialien und Farben, die unsere Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, zu einem globalen Phänomen entwickelt. Die neuen Möglichkeiten der Individualisierung, die sich dadurch eröffnen, werfen gleichzeitig neue Herausforderungen und Fragen auf. Zu AXOR Futures Vol 4. 'The Power of Colors' lud AXOR renommierte Designer und Trendscouts ein, diese Entwicklung zu erforschen. An Diskussionen über das komplexe Zusammenspiel zwischen Personalisierung und Design, wie sich beides in Zukunft entwickeln könnte, und wie sie das Badezimmer als Zentrum der Individualität erleben, partizipierten: Judith van Vliet (Farbexpertin & Gründerin “The Color Authority”), Tristan Auer (Designer & Innenarchitekt), Benjamin Holzer (Head of Product Management AXOR).

Die Diskussionsrunde ist ab dem 18. Oktober unter folgendem Link abrufbar: AXOR Futures Vol. 4