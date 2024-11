Wie die Schreinerei Holzer so zu einem modernen Maschinenpark kam: Der Chef, der normal für alles zuständig ist (auch für Klopapier), wurde durch das Lagerprojekt aus allen sinnlosen Bestellvorgängen herausorganisiert.

Bei vielen Handwerksbetrieben nervt das Lager seit Jahren. Eine Veränderung musste her bei Herrn Holzer.

Seit der Einführung des Paulus-Lagers gibt es in der Schreinerei Holzer keine Probleme mehr, aber dafür Kosteneinsparungen, mehr Zeit für Chefsachen, gute Stimmung im Team und klare Prozesse.

Außerdem wurde der Grundstein zur Digitalisierung und für einen modernen Maschinenpark gelegt. Durch die Kosteneinsparungen kann die Schreinerei Holzer schneller Darlehen tilgen als andere Schreinereien und hat somit stets einen aktuellen und modernen Maschinenpark in der Werkstatt stehen.

Die Allgäuer Schreinerei mit zehn Mitarbeitenden wird in der vierten Generation geführt. Innovative Produktion, modernste Technik und ein kooperatives Miteinander bestimmen den Arbeitsalltag. Eine ebenso große Rolle spielen im täglichen Miteinander aber auch gewachsene, traditionelle Werte.

Als zertifizierte Raumgestalter schaffen die Schreiner der Schreinerei Holzer individuelle Wohn- und Arbeitsumgebungen in denen man sich wohl fühlt. Räume mit Atmosphäre. Räume, die mit Freude bewohnt, genutzt und belebt werden. So entstehen in der Umsetzung harmonische Wohnräume und funktionale, ausdrucksstarke Geschäfts-, Büro- oder Ladeneinrichtungen, die Persönlichkeit, Kompetenz und Stil ausstrahlen.

Die Einführung des Paulus-Lager Konzepts hat den Umsatz und den Gewinn erhöht. Inhaber und Schreinermeister Stefan Holzer ist auch Betriebswirt des Handwerks und führt das Unternehmen seit 2001. Der Ausbildungsbetrieb gehört der Handwerksammer Schwaben an. Holzer ist Mitglied in der Verbundausstellung La Casa, Dietmannsried und im Bayrischen Schreiner-Fachverband.

Das Unternehmen hat 2018 den Thalhofer-Preis für „Digitalisierung im Schreinerhandwerk“ erhalten. Es nutzt die Branchensoftware Kuhnle zusammen mit dem Dokumentenmanagementsystem (DMS) Bitfarm.

… Das wünschen Sie sich auch?

… Dann sehen Sie sich unser YouTube Video an.

Hier geht´s zum Video