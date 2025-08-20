autarc setzt seine internationale Expansion fort und präsentiert sich erstmals auf der Solar & Storage UK in Birmingham. Vom 23. bis 25. September 2025 stellt das Unternehmen am Stand P7a seine digitalen Lösungen für nachhaltige Gebäudetechnik vor - mit Fokus auf den britischen Markt und die neuesten Solarprodukte im Portfolio.

PV-Premiere in Großbritannien

Nach dem Messeauftritt in der Schweiz folgt mit der Teilnahme in Birmingham der nächste strategische Schritt. Ziel ist die Vorstellung digitaler Lösungen vor einem breiteren Fachpublikum und das Knüpfen neuer Partnerschaften. „Großbritannien bietet großes Potenzial für skalierbare Energietechnologien. Mit unserer Lösung möchten wir zur digitalen Energiewende im Gebäudesektor beitragen“, erzählt Etienne Krause, Mitgründer und CEO von autarc.

Neue Solarprodukte im Fokus

Die neuen Solarprodukte von autarc kombinieren präzise Planung mit benutzerfreundlicher Anwendung - ideal für Installateure, Planer und Energieberater. Ergänzt wird das Angebot durch Kl-gestützte Tools für Photogrammetrie, Heizlastberechnung und Projektmanagement. Besucher erwartet eine Live-Demo direkt am Stand.

Jetzt kostenloses Ticket sichern

Besuchen Sie autarc auf der Solar & Storage UK 2025 in Birmingham und erleben Sie unsere Software in Aktion. Tauschen Sie sich mit unseren Expertinnen aus und erfahren Sie mehr über unsere Vision einer digitalen Energiewende.

Kostenlose Tickets erhalten Sie über unsere Website: www.autarc.energy/gb/company/events

Über autarc.energy

Die autarc GmbH entwickelt Kl-gestützte Softwarelösungen für die Planung nachhaltiger Energiesysteme in Gebäuden. Mithilfe eines präzisen LiDAR-Scans ermöglicht autarc eine schnelle und zuverlässige Heizlastberechnung sowie die Erkennung vorhandener Heizkörper. Für die PV-Planung setzt autarc u.a. auf Drohnen-gestützte Photogrammetrie.