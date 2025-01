Pelletheizer können sich freuen: Wärme aus Pellets bleibt kosten­günstig, denn die Kosten für die Holzpresslinge liegen im Januar bei einem für die Winter­monate üblichen Preisniveau. Dass das Heizen mit Pellets nicht ausschließlich in unsa­nierten Gebäuden, sondern auch in Neubauten die wirtschaftlich attraktivste Lösung ist, belegt aktuell auch eine Berechnung der Verbraucherzentrale NRW und des Handelsblatts. Derzeit kostet eine Tonne (t) des Brennstoffs laut dem Deutschen Pelletinstitut (DEPI) durchschnittlich 306,35 Euro. Im Vergleich zum Vormonat bedeutet dies eine Steigerung von etwa 7 Prozent (Dezember 2024: 286,04 Euro). Eine Kilowattstunde Wärme aus Pellets kostet demnach 6,13 Cent. Der Preisvorteil gegenüber Heizöl von rund 40 Prozent bleibt konstant. 1

„Das Jahr beginnt für alle Pelletheizer sehr erfreulich: Der Preisanstieg im Januar ist bisher nicht ungewöhnlich stark und entspricht einer normalen Entwicklung im Winter. Die Pelletbranche ist für eine gesteigerte Nachfrage bestens gerüstet, sollte es doch noch mal knackig kalt werden“, erklärt DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele. „Der Preis für Holzpellets hat sich im vergangenen Jahr wieder auf einem moderaten, sozialverträglichen Niveau eingependelt“, so Bentele weiter. „Auch das sind gute Nachrichten für Pelletkunden. Denn im Vergleich zu anderen Heizarten wa­ren und sind Holzpellets deutlich kostengünstiger.“ Diese Einschätzung bestätigt kürzlich auch eine Erhebung der Verbraucherzentrale NRW und des Handelsblatts. Hier wurden Brennstoffkosten für ein unsaniertes Einfamilienhaus, ein energe­tisch ertüchtigtes und einen Neubau gegenübergestellt. Das Ergebnis: Holzpellets sind die güns­tigste Option, und das nicht nur in einem besonders kalten Winter wie 2010, sondern auch bei wärmeren Durchschnittstemperaturen wie 2020. „Das überrascht uns als Branchenkenner nicht“, bestätigt Martin Bentele. „Unsere Datenerhebungen zeigen seit Jahren, dass Holzpellets eine preiswerte, sozialverträgliche und klimafreundliche Heizalternative sind. Dass dies nun auch von einer unabhängigen, verbraucherorientierten Stelle bestätigt wird, freut uns sehr.“

1 Die aktuellen Preise für Erdgas liegen noch nicht vor.

Regionalpreise

Im Januar 2025 ergeben sich beim Preis für Holzpellets folgende regionale Unterschiede (bei einer Abnahmemenge von 6 Tonnen): In Mitteldeutschland liegt der Preis bei 299,15 Euro/t. Es folgt Süddeutschland mit durchschnittlichen Pelletkosten von 306,79 Euro/t. In Nord- und Ostdeutsch­land beträgt der Tonnenpreis 314,06 Euro.

Größere Mengen (26 t) werden im Januar 2025 zu folgenden Konditionen gehandelt: Mitte: 282,54 Euro/t, Süd: 290,35 Euro/t und Nord/Ost: 295,21 Euro/t (alle Preise inkl. Mehrwertsteuer).

DEPI-Pelletpreis

Seit 2011 wird der DEPI-Pelletpreis monatlich veröffentlicht, bis Januar 2020 vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er gibt den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 für die jeweilige Abnahmemenge wieder (Lieferung im Umkreis von 50 km, inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) - deutschlandweit und in drei Regionen. Der DEPV bietet einen separaten DEPV-Pelletpreis für Netto-Lieferverträge an.

DEPI-Pelletpreis Januar 2025 6 t bundesweit: 306,35 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis Januar 2025 26 t bundesweit: 289,11 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland