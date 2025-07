27 Jahre lang hat Peter Gormanns den Vertrieb der Hans Sasserath GmbH & Co. KG mitgeprägt und dazu beigetra­gen, das Unternehmen als einen der erfolgreichsten deut­schen Hersteller im Bereich Trink- und Heizwassermanage­ment zu etablieren. Zum Jahreswechsel 2025/26 wird der derzeitige Vertriebsleiter das Unternehmen verlassen und den Staffelstab an seinen Nachfolger Marcel Wirtz weiter­reichen. Wirtz blickt selbst auf 14 Jahre Erfahrung als Ver­kaufsleiter Handel der Hans Sasserath GmbH & Co. KG zu­rück und war daher die erste Wahl für die Nachfolge.

Peter Gormanns hat seine Entscheidung, sich beruflich noch einmal neu zu orientieren, im gegenseitigen Einvernehmen mit der Geschäftsleitung getroffen. „Wir bedanken uns für die vielen gemeinsamen Erfolge und die langjährige, loyale Zusammenar­beit“, unterstreicht CEO Willi Hecking. „Für die berufliche Zu­kunft wünschen wir Peter Gormanns alles Gute und viel Erfolg.“ Auch Peter Gormanns betont: „Gemeinsam haben wir SYR über Jahre hinweg als Top-Marke aufgebaut - der Abschied fällt mir daher nicht leicht. Umso mehr werde ich alles daran setzen, meinen Nachfolger Marcel Wirtz bestmöglich einzuar­beiten.“

Als langjähriger Verkaufsleiter Handel kennt Marcel Wirtz die Hans Sasserath GmbH & Co. KG, die SHK-Branche und die Entwicklung des Marktes wie kaum ein zweiter. „Wir sind uns si­cher, mit Marcel Wirtz den bestmöglichen Nachfolger gefunden zu haben“, so Geschäftsführerin Elisa Sasserath-Kentsch. „Wir freuen uns auf die weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit und sagen schon jetzt Danke für seine Bereitschaft, mehr Verant­wortung in unserem Unternehmen zu übernehmen.“ Marcel Wirtz blickt bereits mit viel Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Mein Ziel ist es, unsere gute, erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Geschäftspartnern kontinuierlich fortzu­führen und weiter auszubauen. Ich bin mir absolut sicher, dass uns dies mit unserem starken Vertriebsteam gelingen wird.“