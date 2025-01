Unser Lager bietet auf 5.000m2 derzeit mehr als 15.000 Bade- und Duschwannen mit einer Vielzahl an Modellen, Größen, Formen und Farben, was uns ermöglicht, beinahe jeden Wannenwunsch unserer Kunden zu erfüllen und auch kurze Lieferzeiten garantieren zu können.

Größen

Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Größen auf Lager, insbesondere unsere Duschwannen gibt es in vielen Zwischengrößen oder auf Bestellung.

Materialien & Farben

Unsere Wannen können Sie in verschiedenen Materialien erhalten.

So sind z.B. unsere Wannen aus Sanitäracryl durch ihr geringes Gewicht leicht zu transportieren und einzubauen. Wannen mit einer Mineralmarmor-Oberfläche sind Schneeweiß matt, solche aus Mineralguss verfügen über eine glänzend weiße Oberfläche. Hier sind auch Badewannen in Bicolor auf Anfrage erhältlich. Die Mineralguss-Duschwannen gibt es zudem mit einer strukturierten Oberfläche in Steinoptik und u.a. in den Farben Anthrazit, Mokka und Perlgrau. Was alle Materialien vereint, ist dass sie formstabil, robust und pflegeleicht sind.

Traditionswannen

In unserem Sortiment befinden sich zwischen aktuellen Modellen auch unsere Traditionswannen, welche schon lange im Programm sind und sich durch ihre besondere Form oder Größe auszeichnen, die Duschwannen haben zudem eine besondere Tiefe von 2,5 cm bis zu 30 cm.

Raumsparwanne Wien

154 x 100 x 40 cm

Solo

Ausführung rechts

Sanitäracryl

Rechteckwanne Nedal

200 x 90 x 49 cm

Duo

Sanitäracryl



Viertelkreisduschwanne Cola

100 x 100 x 13,5 cm

Radius 50 cm

Sanitäracryl

Mit und ohne Schürze erhältlich

Viereckduschwanne Boca

90 x 90 x 30 cm

Sanitäracryl

Mit und ohne Schürze erhältlich



Sonderanfertigungen

Sie haben ein spezielles Vorhaben und benötigen eine Anpassung einer Wanne aus unserem Sortiment? Wir ermöglichen Sonderanfertigungen wie Aussparungen, einem breiteren Wannenrand oder einer Veränderung der Schürzenform. Für Acrylwannen besteht außerdem die Möglichkeit fugenlose Schürzen zu fertigen. Bei Mineralwerkstoff-Duschwannen sind Zuschnitte ab Werk möglich.

Bei Interesse oder Rückfragen zu unserem Sortiment sprechen Sie uns gerne an, wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

Haben Sie schon in unserem Produktkatalog gestöbert?