Geberit hat seine Planungssoftware Geberit ProPlanner aktualisiert und mit einer neuen Bedienoberfläche versehen. Die Software wurde entwickelt, um den Anforderungen von Fachhandwerkern im Bereich Sanitär und Heizung gerecht zu werden, die mittlere bis größere Projekte planen und kalkulieren. Mit der Software arbeiten Installateure und Fachplaner gewerkeübergreifend, präzise sowie normen- und regelkonform. Der Geberit ProPlanner bietet individuelle Planungsmodule, die ein breites Spektrum an Sanitärtechnik abdecken, von Trinkwasser- und Abwassersystemen über Installationssysteme wie Geberit Duofix und GIS bis hin zur Unterdruck-Dachentwässerungslösung Geberit Pluvia. Dabei lassen sich Fehlerquellen schon in der Planungsphase ausschließen, und der Planungsaufwand reduziert sich deutlich.

Der erfahrene Installateur Kim Schultz ist von der Software begeistert: "Ich arbeite praktisch bei jedem Projekt mit dem Geberit ProPlanner, da die Vorteile offensichtlich sind: gesteigerte Effizienz bei der Planung, Wirtschaftlichkeit durch minimierten Verschnitt, geringeres Fehlerpotenzial für meine Installateure und umfassende Anlagendokumentation mit Revisionselementen sowohl für mich als auch für die Bauherren."

Leistungsstarke Module

Der Geberit ProPlanner beinhaltet unterschiedliche leistungsstarke Module, die den üblichen Planungsanforderungen gerecht werden: Im Modul Installationssysteme lassen sich mit Geberit Duofix und GIS Planungen einfach und effizient erstellen. Weitere Module umfassen die Detailplanung von sanitären Nasszellen in 3D, Schemaplanungen für Trink- und Abwassersysteme direkt im Strangschema, die Planung von Geberit Pluvia Unterdruck-Dachentwässerungssystemen sowie die detailgetreue Abwassersystemplanung mit Geberit PE und Geberit Silent-db20. Installateure, die die Module nutzen, können den Planungsaufwand bei mittleren bis großen Projekten deutlich reduzieren. Die intuitive Bedienoberfläche erleichtert das Arbeiten mit dem Geberit ProPlanner für eine noch schnellere und sicherere Planung von Sanitärprojekten.

Sicher und normgerecht berechnen

ProPlanner unterstützt Installateure und Planer dabei, Sanitärinstallationen einfach und sicher, hydraulisch normgerecht und wirtschaftlich zu berechnen. Planungsassistenten im Programm helfen bei der Eingabe der Projekt- und Gebäudedaten oder der Werkstoffauswahl. Die benötigten Sanitärobjekte lassen sich per Drag-and-Drop mit der Maus aus einem Werkzeugfenster in das Arbeitsfenster des Programms ziehen. Alle Stockwerke im Überblick zeigt eine Gebäude-Darstellung, und eine Meldungsliste liefert Informationen, Warnungen und Fehlermeldungen zur aktuellen Planung. Fehlerquellen werden so bereits in der Planungsphase nahezu ausgeschlossen.

Die richtige Planung ist eine wichtige Voraussetzung für wirtschaftliche, sichere und berechenbare Sanitärprojekte. Mit dem Geberit ProPlanner erhalten Planer und Installateure ein ausgereiftes und bewährtes Werkzeug, mit dem sie die Planung und Kalkulation von Projekten im Handumdrehen im Griff haben. Durch regelmäßige Updates sorgt Geberit dafür, dass auch neue und aktualisierte Normen und Regelwerke berücksichtigt werden. Der ProPlanner ist eine überzeugende Lösung für Fachhandwerker, die auf eine nahtlose Verbindung von Installations- und Rohrleitungssystemen, Spülkästen und Sanitärausstattung vor der Wand Wert legen.

Der Geberit ProPlanner steht nach einmaliger Registrierung kostenlos zum Download unter www.geberit.de/propanner zur Verfügung. Informationen zum Erwerb der einzelnen Modul-Lizenzen liefern die zuständigen Geberit Verkaufsberater.