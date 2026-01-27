Die VdZ, Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e. V., hat gemeinsam mit der VDS, Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V., das SHK-Konjunkturbarometer für das 4. Quartal 2025 veröffentlicht. Die aktuellen Ergebnisse zeigen eine Trendumkehr: Nach der negativen Entwicklung im Jahr 2024 lag das Geschäftsklima im Jahresverlauf 2025 insgesamt auf positiven bis ausgeglichen Niveau. Zuvor war das Geschäftsklima sechs Quartale in Folge negativ. Im nun veröffentlichten 4. Quartal 2025 liegt das Geschäftsklima bei +2 auf der Skala von -100 bis +100. Während die Bewertung der aktuellen Geschäftslage mit +4 leicht im positiven Bereich liegt, sind die Erwartungen an die künftige Geschäftslage weiterhin leicht negativ (-1).

Positive Impulse aus Bestand und Neubau

Die ersten positiven Impulse, die die Trendwende einleiteten, kamen 2025 zunächst aus dem Gebäudebestand – insbesondere aus Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. In der zweiten Jahreshälfte setzte zusätzlich ein Nachfrageanstieg aus dem Neubau ein, vor allem im Wohnbau. Die positive Entwicklung der Baugenehmigungen im Wohnbau von +13,9 % im Zeitraum Januar bis November 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum spricht dafür, dass die Nachfrage im Wirtschaftsbereich Haus- und Gebäudetechnik im Jahr 2026 weiter anziehen wird. Auch im Gebäudebestand ist – getragen von Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen – für 2026 mit einem leichten Nachfrageplus zu rechnen.

Im Nichtwohnbau zeigt sich aktuell eine rückläufige Entwicklung der Baugenehmigungen. Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand können diese Rückgänge zum Teil kompensieren, sodass für 2026 insgesamt von einer weitgehend stagnierenden Entwicklung der Bauinvestitionen auszugehen ist.

Produktbereiche entwickeln sich unterschiedlich

In den drei Produktbereichen zeigt sich ein differenziertes Bild: Sanitär lag im gesamten Jahr 2025 leicht im positiven Bereich und notiert aktuell bei +8. Der Bereich Heizung blieb 2025 durchweg negativ, zeigt jedoch eine Erholungstendenz und liegt im 4. Quartal 2025 bei -2. Im Bereich Lüftung/Klima zeigt sich hingegen nach zwei positiven Quartalen wieder eine Verschlechterung; das Geschäftsklima liegt aktuell bei einem leicht negativen Wert von -2.

Industrie und Installationsbetriebe im Plus, Großhandel bleibt unter Druck

Im 4. Quartal zeigt, wie im gesamten Jahr 2025, ein differenziertes Bild nach Wirtschaftsbereichen: Bei Industrieunternehmen liegt das Geschäftsklima aktuell bei +8, bei den installierenden Unternehmen bei +15. Der Fachgroßhandel bleibt dagegen im negativen Bereich und notiert im aktuellen Quartal bei -17; damit bewegt er sich auf einem gleichen Niveau wie das ifo-Geschäftsklima. Insgesamt setzen Industrie und installierende Unternehmen die positive Entwicklung fort, während die konjunkturelle Lage im Großhandel weiterhin deutlich schwächer ausfällt. Aber auch im Großhandel deutet sich eine Erholung an.

Jens J. Wischmann, Geschäftsführer von VdZ und VDS, sagt: „Der Blick auf das SHK-Konjunkturbarometer des 4. Quartals 2025 und die aktuellen Daten des Baubereiches stimmen hoffnungsvoll für den Jahresstart 2026: Fast alle Bauindizes legen zu, auch der Ausbau hofft wieder auf bessere Geschäfte – zeitverzögert profitiert davon auch die SHK-Branche. Entscheidend bleibt aber der private Konsum: Aufgeschobene Renovierungen müssen angegangen werden – im Bad und bei der Heizung. Förderungen gibt es, etwa für barrierefreie Umbauten oder die energetische Sanierung. Gerade letztere leidet jedoch weiterhin unter fehlenden, langfristig verlässlichen gesetzlichen Rahmen- und Förderbedingungen – trotz der überzeugenden Gründe für den Wechsel zu moderner Heiztechnik wie Wärmepumpe oder Pelletheizung. Damit sich die Hoffnungen auf Energie- und Bauwende erfüllen, müssen jetzt zeitnah starke politische Signale an die Verbraucher gesendet werden – mit Dauerwirkung.“

SHK-Konjunkturbarometer

Die Details zum aktuellen Konjunkturbarometer sowie alle relevanten Informationen zu älteren SHK-Konjunkturbarometern finden Sie unter www.vdzev.de/branche/konjunkturbarometer