Die DOYMA-Produkte sorgen im BUWOG Schönfeld für eine zuverlässige Abdichtung und den nötigen baulichen Brandschutz. Das moderne Bauwerk verbindet urbane Nähe mit Natur und attraktiver Infrastruktur. Erfahren Sie mehr über die Referenz und die verbauten Produkte von DOYMA.

Das neue Quartier BUWOG NEUE MITTE SCHÖNEFELD ist ein modernes Bauwerk, in der die Produkte der DOYMA GmbH & Co verbaut wurden. Der Ort Schönefeld zählt zu den dynamischsten Gemeinden im Berliner Umland. Seit der Wiedervereinigung hat sich der Ort eindrucksvoll entwickelt. Die Einwohnerzahl hat sich verdreifacht und es wurden erhebliche Investitionen in den Bereichen Bildung, Betreuung, Kultur und Infrastruktur getätigt. Gleichzeitig liegt Schönefeld inmitten einer vielfältigen Naturlandschaft.

Im Herzen dieser wachsenden Gemeinde ist das neue Quartier BUWOG NEUE MITTE SCHÖNEFELD entstanden. Direkt am Rathaus wurden 333 moderne Wohnungen mit ein bis vier Zimmern realisiert. Sie sind jeweils mit einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet. Durchdachte Grundrisse, hochwertige Ausstattungsdetails und ein stimmiges Quartierskonzept mit begrünten Höfen, nachhaltiger Bepflanzung sowie ergänzendem Gewerbe machen das Ensemble besonders attraktiv. Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung zählt die BUWOG in Deutschland und Österreich zu den führenden Wohnimmobilienunternehmen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungsbaus ab.

Bei diesem Bauvorhaben wurden die qualitativ hochwertigen Produkte von DOYMA verbaut. Die Ringraumdichtungen Curaflex® C und Curaflex Nova® Uno dichten das Bauwerk zuverlässig gegen Wasser und Radon ab. Zusätzlich wurde in diesem Bauwerk der vorbeugende bauliche Brandschutz berücksichtigt. Hierfür wurden im BUWOG NEUE MITTE SCHÖNEFELD die Brandschutzkombinationen Curaflam® 2 x A BSHB und Curaflam® 2 x A BSHN zur Abschottung im Brandfall verbaut.