Uponor: Wirksamer Schutz vor Überhitzung

Das Verlegesystem Uponor Vario Heat Protect macht Fußbodenheizungen noch energieeffizienter. Es reduziert die Wärmeabgabe und Oberflächentemperatur in den Räumen, in denen Heizkreisverteiler montiert sind. So lassen sich die Vorgaben der EN 1264 und des GEG erfüllen.