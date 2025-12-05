05.12.2025  Pressemeldung Alle News von Loggere

LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II eine Edelstahl-Waschrinne für alle Fälle.

Die LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II gewährleistet gleichzeitig vielfältige Funktionen und erleichtert zugleich den Montageaufwand erheblich.

Die LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II gibt es in 4 Längen und somit für 2, 3,4 oder 5 Waschplätze (1200, 1800, 2400 und 3000 mm).

Die LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II ist sowohl zum Händewaschen geeignet als auch als Arbeitsbecken, z.B. für mehrere Schüler in einem Kunstraum.

Zudem kann problemlos ein 10-Liter-Eimer hineingestellt werden.

Die LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II ist so konstruiert, dass die Spritzrückwand bereits integriert ist.

Hinter der LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II befindet sich verdeckt die werkseits vorinstallierte Trinkwasserverteilung für bis zu 5 Armaturen. Damit ist bauseits nur 1x Warm- und 1x Kaltwasser notwendig.

Alle inneren Kanten der LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II sind abgerundet. Damit ist eine schnelle, effektive Reinigung möglich, und die LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II sucht aus hygienischer Sicht ihresgleichen.

Auch an die Unfallvermeidung wurde bei der LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II gedacht. Wie es in Kitas und Schulen zur Unfallvermeidung Vorschrift ist, sind die äußeren Ecken mit großen Radien abgerundet.

Durch die vielfältige Armaturenausstattung kann die  LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II sowohl mit Hansa- oder Presto-Armaturen, als auch mit diversen Loggere-Hausmarken-Armaturen geliefert werden.

Auch freistehende (paarige) Anlagen sind möglich.

 

 

 

 

 

 



Kontaktieren Sie uns gerne zwecks einer Beratung oder fordern Sie ein Angebot an.

Loggere Metaalwerken NV
Loggere Metaalwerken NV
Europastraat 40
2321 Meer
Belgien
Telefon:  030 - 83032509
www.loggere.com
