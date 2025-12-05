Die LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II gewährleistet gleichzeitig vielfältige Funktionen und erleichtert zugleich den Montageaufwand erheblich.

Die LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II gibt es in 4 Längen und somit für 2, 3,4 oder 5 Waschplätze (1200, 1800, 2400 und 3000 mm).

Die LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II ist sowohl zum Händewaschen geeignet als auch als Arbeitsbecken, z.B. für mehrere Schüler in einem Kunstraum.

Zudem kann problemlos ein 10-Liter-Eimer hineingestellt werden.

Die LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II ist so konstruiert, dass die Spritzrückwand bereits integriert ist.

Hinter der LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II befindet sich verdeckt die werkseits vorinstallierte Trinkwasserverteilung für bis zu 5 Armaturen. Damit ist bauseits nur 1x Warm- und 1x Kaltwasser notwendig.

Alle inneren Kanten der LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II sind abgerundet. Damit ist eine schnelle, effektive Reinigung möglich, und die LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II sucht aus hygienischer Sicht ihresgleichen.

Auch an die Unfallvermeidung wurde bei der LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II gedacht. Wie es in Kitas und Schulen zur Unfallvermeidung Vorschrift ist, sind die äußeren Ecken mit großen Radien abgerundet.

Durch die vielfältige Armaturenausstattung kann die LOGGERE-BLINOX Waschrinne PERFECT II sowohl mit Hansa- oder Presto-Armaturen, als auch mit diversen Loggere-Hausmarken-Armaturen geliefert werden.

Auch freistehende (paarige) Anlagen sind möglich.





Kontaktieren Sie uns gerne zwecks einer Beratung oder fordern Sie ein Angebot an.