Wellbeing ist längst mehr als Spa und Saunabesuch: Es beginnt im Alltag, direkt bei uns Zuhause. Mit den innovativen Wasseranwendungen von Dornbracht wird das Badezimmer zum Ort der Entspannung, Geborgenheit und Selbstpflege – und die tägliche Dusche zum persönlichen Regenerationsritual.

Wohlfühlmomente im Alltag

Unsere Gegenwart ist von ständiger Veränderung und zunehmender Komplexität geprägt. Wir pendeln zwischen Arbeit und privaten Verpflichtungen, und nebenbei müssen wir noch mit globalen Krisen umgehen. Daher ist es wichtig, sich wieder öfter auf sich selbst zu besinnen, achtsam mit dem eigenen Körper umzugehen und bewusst nach Entschleunigung zu suchen. Wer jemals nach einem stressigen Tag unter eine heiße Dusche gestiegen ist, weiß um die Kraft solcher Momente der Ruhe. „Uns geht es darum, Produkte zu entwickeln, die Selfcare-Rituale gezielt unterstützen“, erklärt Caroline Schmitt, Geschäftsführung Dornbracht. „Das Badezimmer bietet dafür unheimlich viel Potenzial. Hier können wir einen persönlichen Rückzugsort schaffen, der genau unseren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben entspricht.“

Positive Gesundheitseffekte

Was sich gut anfühlt, wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit aus: Forschungsergebnisse zeigen, dass gezielte Temperaturreize, wechselnde Strahlarten und rhythmische Anwendungen das vegetative Nervensystem stimulieren, die Durchblutung fördern und Stress messbar reduzieren können. Zu den Dornbracht-Produkten, die eine solche Heilwirkung erzeugen können, gehört unter anderem das Gießrohr, mit dem sich Blutzirkulation und Stoffwechsel anregen lassen. Die Comfort Shower wiederum ermöglicht Wassererlebnisse im Sitzen, und mit den Massagedüsen der Vertical Shower wird gezielt die Rücken- und Nackenmuskulatur massiert.

Auch die Erlebnisduschen des Herstellers aus Iserlohn demonstrieren die vitalisierende Kraft des Wassers: Das Regenpaneel Serenity Sky etwa bündelt Erkenntnisse der Wellbeing-Forschung, der Kneipp-Therapie und der Aquapressur in einem einzigen Produkt. Die skulpturale Dusche Aquahalo verfügt ebenfalls über mehrere, hocheffektive Strahlarten – und lädt so dazu ein, das Duschen zum täglichen Wohlfühlritual zu machen.

Verschiedene Strahlarten machen das Duschen zum täglichen Entspannungsritual: Etwa der „Cool Mist“, ein in winzige Tropfen zerstäubter Wassernebel, oder der Aquapressure Flow zur punktuellen Massage der Schulter- und Nackenpartie. Copyright: Dornbracht

Produktdesign Aquahalo: Michael Neumayr

Design aller anderen Produkte: Sieger Design

Copyright: Dornbracht