Pentair Jung Pumpen sucht Außendienstmitarbeiter (m/w/d) Verkaufsgebiet Allgäu / Schwaben
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin für das Verkaufsgebiet Allgäu / Schwaben einen
Außendienstmitarbeiter (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Qualifizierte Beratung und Verkauf unserer Produkte beim Sanitärgroßhandel sowie bei Planungsbüros, Tief- und Anlagenbauern, Kommunen und Abwasserzweckverbänden
- Betreuung des Installationshandwerkes
- Akquisition und Beratung von Neukunden
- Auslegung und Berechnung von Pumpstationen
- Umsetzung der Marketingstrategien mit Gebietsanalyse und Wettbewerbsbeobachtung
- Betreuung und Weiterentwicklung des bestehenden Kundenstammes
- Teilnahme und Durchführung von Verkaufsförderungsaktionen
Ihr Profil:
- Technische Ausbildung bzw. kfm. Ausbildung mit fundiertem technischen Wissen
- Gute PC-Kenntnisse (MS Office Paket, SAP, CRM-System)
- Mehrjährige Erfahrung im Außendienst, vorzugsweise in unserer Branche
- Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Durchsetzungsvermögen und Flexibilität
Sie arbeiten gerne zielorientiert im Team? Dann erwartet Sie eine interessante, abwechslungsreiche und zukunftssichere Tätigkeit, die ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstständigkeit erfordert.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: hr.jp(at)pentair.com oder nutzen Sie unser Online-Bewerbungsformular.
Ansprechpartner
Frau Marianne Riewe-Schröder - Leitung Personalwesen
Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
05204 17 18
hr.jp(at)pentair.com