Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin für das Verkaufsgebiet Allgäu / Schwaben einen

Außendienstmitarbeiter (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

Qualifizierte Beratung und Verkauf unserer Produkte beim Sanitärgroßhandel sowie bei Planungsbüros, Tief- und Anlagenbauern, Kommunen und Abwasserzweckverbänden

Betreuung des Installationshandwerkes

Akquisition und Beratung von Neukunden

Auslegung und Berechnung von Pumpstationen

Umsetzung der Marketingstrategien mit Gebietsanalyse und Wettbewerbsbeobachtung

Betreuung und Weiterentwicklung des bestehenden Kundenstammes

Teilnahme und Durchführung von Verkaufsförderungsaktionen

Ihr Profil:

Technische Ausbildung bzw. kfm. Ausbildung mit fundiertem technischen Wissen

Gute PC-Kenntnisse (MS Office Paket, SAP, CRM-System)

Mehrjährige Erfahrung im Außendienst, vorzugsweise in unserer Branche

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Durchsetzungsvermögen und Flexibilität

Sie arbeiten gerne zielorientiert im Team? Dann erwartet Sie eine interessante, abwechslungsreiche und zukunftssichere Tätigkeit, die ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstständigkeit erfordert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: hr.jp(at)pentair.com oder nutzen Sie unser Online-Bewerbungsformular.

Ansprechpartner

Frau Marianne Riewe-Schröder - Leitung Personalwesen

Jung Pumpen GmbH

Industriestr. 4-6

33803 Steinhagen

05204 17 18

hr.jp(at)pentair.com