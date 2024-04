Mit Aquahalo erweitert der Armaturenhersteller Dornbracht seine Spa-Anwendungen um eine skulpturale Erlebnisdusche, die nach dem Vorbild eines klassizistischen Kristallkronleuchters gestaltet ist. Dem Leitgedanken „Follow Your Bliss“ entsprechend, bietet das Produkt von Designer Michael Neumayr einzigartige Erlebnisse: Drei wirkungsvolle Strahlarten, darunter ein in die Decke integrierter Licht- und Wasserspot, sorgen dabei für meditative wie belebende Glücksmomente im Alltag.

Designkunstwerk fürs Bad

Bei Aquahalo handelt es sich um eine Wasserskulptur, die mit ihrem charakteristischen, ringförmigen Design zum zentralen Gestaltungselement in jedem Bad wird. Befestigt an vier Punkten, umgibt sie einen zentrisch in die Decke eingelassenen Licht- und Wasserspot. Für seinen Entwurf hat sich Designer Michael Neumayr am gustavianischen Stil orientiert, einer schwedischen Stilrichtung, die in der Antike und im französischen Klassizismus zur Zeit König Ludwigs XVI. ihre Vorbilder hatte. „Meine ursprüngliche Inspiration war ein Kronleuchter, der im Esszimmer meiner Eltern hing“, erläutert Neumayr. Er fährt fort: „Das Funkeln der Bleikristalle und die Art, wie sie das Licht reflektierten, haben mich als Kind immer an sprudelndes Wasser erinnert. So gesehen ist Aquahalo eine zeitgemäße, minimalistische Interpretation eines gustavianischen Leuchters.“

Belebende Wohlfühlmomente im Alltag

Erhältlich ist das Produkt in den fünf Oberflächen Chrom und Champagne (22kt Gold), jeweils in glänzend und gebürstet, außerdem in Schwarz matt. Drei unterschiedliche Strahlarten garantieren gemeinsam mit einem integrierten Licht einzigartige Wassererlebnisse: Bei Aqua Circle Rain fällt das Wasser wie ein weicher Trichter aus dem Ring und erzeugt so eine entspannende, meditative Wirkung. Tempest Rain gleicht einem belebenden Regenschauer, der aus allen Richtungen kommt. Scheinbar drucklos fallen die sanften Tropfen und sorgen für Klarheit sowie Energie. Der Diamond Rain dagegen bündelt Wasser und Licht zu einem kristallklaren Strahl, der gleichermaßen wohltuend wie ästhetisch ist. Alle drei Strahlarten kreieren so Erholungsmomente für Körper und Seele, die eine willkommene Auszeit vom hektischen Alltagsgeschehen ermöglichen.

Durchdachtes Unterputz-System und detaillierte Planungsdaten garantieren einfache Installation

Aquahalo lässt sich in nur wenigen Schritten installieren. Dafür sorgt das perfekt durchdachte und flexible Unterputz-System, zu dem unter anderem Schnitt- und Bohrschablonen gehören, die Anarbeitungspunkte und -vorgaben für den Trockenbau klar definieren. Ein integrierter Wartungszugriff ermöglicht zudem den leichten Zugang für Revisionen. Detaillierte Planungsdaten – inklusive der BIM-Daten zur effizienten Planung und Ausführung des Bauvorhabens – runden das Servicepaket für die außergewöhnliche Wasserskulptur ab.

„Follow Your Bliss“ als Botschaft und Versprechen

Die Leitidee „Follow Your Bliss“ ist Botschaft und Versprechen zugleich. Nutzerinnen und Nutzer sind dazu eingeladen, ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu folgen – und herauszufinden, welche Umgebungselemente ihnen besonders zuträglich sind. Materialien und Texturen, Düfte, Klänge, Farben und Licht spielen hier eine entscheidende Rolle, vor allem aber auch die Darreichung des Wassers. Aquahalo zielt damit auf umfassendes Wohlbefinden ab – und trägt zu einer spürbar höheren Lebensqualität bei.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dornbracht.com.