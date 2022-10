Es ist nach wie vor keine einfache Zeit. Pandemie, steigende Rohstoff- und Energiekosten, Lieferprobleme et cetera. All diese Herausforderungen muss auch Grünbeck bewältigen. Trotzdem ist die Entscheidung von Grünbeck eindeutig pro ISH 2023 gefallen.

In erster Linie auch deswegen, weil der Höchstädter Wasseraufbereitungsspezialist weiterhin die Nähe zum Handwerk sucht. Grünbeck-Geschäftsführer Dr. Günter Stoll dazu: „Ganz bewusst wollen wir den persönlichen Kontakt zu den SHK-Fachhandwerkern, Verbänden und unseren Partnern pflegen. Kaum etwas bietet sich dafür besser an als eine Messe wie die ISH. Mit der Zusage wollen wir ein Signal setzen und freuen uns heute schon auf die Gespräche mit den Messebesuchern in Frankfurt.“

Die ISH gehört für Grünbeck zu den wichtigsten Messen.