Im modernen Sanitär- und Heizungssektor sind die Kontrolle des Wasserverbrauchs und die Vereinfachung der Anlagen immer wichtiger. Der DVGW-zertifizierte K4CC Unterputz-Zählersatz mit Absperrkugelhähne von TECO erfüllt diese Anforderungen, indem er eine kompakte, elegante und perfekt integrierbare Lösung für jede Installation bietet.

Intelligenter Zählersatz für die Wasserabrechnung

K4CC ermöglicht die verdeckte Installation von Wasserzählern mit maximaler Praktikabilität und Ordnung und ist in zwei Versionen erhältlich:

K4CC MONO mit einem Volumenzähler (oder Anschlussstück) und einem Absperrkugelhahn.

K4CC DUO mit zwei Volumenzählern (oder Anschlussstücken) und zwei Absperrkugelhähne.

Einfache Installation und maximale Ästhetik

K4CC ist einfach zu installieren, dank des vorgemontierten Box Sandwich und des Anschluss FASTEC®, der ohne Werkzeuge realisierbar ist.

Möchtest du herausfinden, wie man K4CC montiert? Schau dir unser Demonstrationsvideo an!

Dank seiner Kompaktheit und der eleganten Abdeckplatten, die in vier Ausführungen (Weiß, Schwarz Soft-Touch, Hochglanz-Verchromt und Silber) erhältlich sind, sichtbar an jedem Ort im Haus montiert und perfekt in jedes Ambiente integriert werden.

K4CC erfüllt vollständig die technischen Anforderungen an Umlauf und Komfort gemäß den Normen (UNI EN 806, UNI 9182:2014 und UNI 8065:2019).

Möglichkeit der Integration mit Hausautomationssystemen

Die Absperrkugelhähne können mit dem elektrischen Stellantrieb E100 motorisiert werden. In Verbindung mit einem Hausautomationssystem ermöglichen sie die Fernsteuerung der Anlage und verbessern die Verwaltung und Sicherheit des Wassernetzes.

Der K4CC Unterputz-Zählersatz ist die perfekte Synthese aus Technologie, Design und Funktionalität – eine Lösung für alle, die Zuverlässigkeit, Präzision und einfache Installation suchen.

