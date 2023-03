Mit der neuen, innovativen Klebetechnik KermiGLUE können ausgewählte Badewannenaufsätze der Serien VARIO 2000 und PEGA einfach ohne Bohren angeklebt werden. So wird nahezu jede Standard-Badewanne im Nu zu einer vollwertigen Duschkabine und man kann Duschen, ohne dass Spritzwasser nach draußen spritzt.

Bild links: Kermi Badewannenaufsatz VARIO 2000

Bild rechts: Kermi Badewannenaufsatz PEGA

Mit KermiGLUE können ausgewählte Badewannenaufsätze der Serien VARIO 2000 und PEGA einfach ohne Bohren fixiert werden. Die Befestigung mit der neuen Klebetechnik ist sehr einfach und es wird nahezu kein Werkzeug benötigt. Die Montage erfolgt staub- und geräuschfrei und es werden keine Fliesen oder Fugen beschädigt. Ideal vor allem dann, wenn das Bohren nicht erlaubt ist, wie zum Beispiel in Mietwohnungen oder Wohnheimen. Denn beim Auszug lässt sich der Badewannenaufsatz rückstandslos demontieren, so hat man keinen Ärger mit dem Vermieter. Und mit einem neuen Klebeset kann er anschließend beim Einzug in eine neue Wohnung problemlos wiederverwendet werden. Auch gibt es Badewannensituationen, wo das Bohren nicht möglich ist, zum Beispiel bei einer Montage an Fliesenkante, bei harten Fliesen oder wenn sich Installationsleitungen oder ein Metallprofil unter der Fliese befinden. Und genau für solche Fälle ist dann KermiGLUE eine hervorragende Alternative.

Und auch in Sachen Haltbarkeit kann KermiGLUE punkten, denn es handelt es sich um einen langzeitstabilen Hochleistungsklebstoff, der wasser-, witterungs- und alterungsbeständig ist und auch hohen Belastungen problemlos standhält. Eine rundum sichere Sache.

Montage Kermi Duschkabine für Badewanne mit KermiGLUE:

Die KermiGLUE Wandbefestigung wird an der Duschkabine montiert, danach wird der Klebstoff aufgetragen. Die Duschkabine wird auf der gereinigten Oberfläche an der gewünschten Stelle befestigt. Nach kurzer Trockenzeit ist die Duschkabine einsatzbereit.